Картина дня: перспектива роста минималки, поимка вора топлива и дело о коррупции

В Эстонии прибавилось 375 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4923 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 375, то есть 7,6% от общего количества тестов. Читать далее...

За минималку в столице больше не работают даже уборщицы

Минимальная зарплата, оставшаяся в этом году на уровне 584 евро, в следующем году вырастет выше 600, подтвердили председатель Центрального союза работодателей Арто Аас и представляющий профсоюзы Пеэп Петерсон. На каком именно уровне будет установлена планка, выяснится в ходе начавшихся вчера переговоров. Читать далее...

Робин Гуд по-эстонски: хитрая схема позволяла водителю не платить на заправке за топливо

«Я сделаю еще кое-что. Чтобы у вас не возникло проблем, дайте эту бумагу. Я должен там указать свое имя, иначе вам придется заплатить за топливо самому», - объяснял работнику заправки Circle 32-летний Арго. Читать далее...

Студия Postimees: чем обусловлен скомканный финал в Афганистане?

Как изменится мир после Афганистана? Почему Кабул пал так быстро, а огромные вложения и усилия западных стран себя не оправдали? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в повторе!

МИД РФ предупредил о негативных последствиях участия некоторых стран и организаций в "Крымской платформе"

Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в "Крымской платформе" как посягательство на свою территориальную целостность, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читать далее...

Законопроект поднимает размер минимальной суммы алиментов на одного ребенка выше 200 евро

В Министерстве юстиции наносят последние штрихи на законопроект по изменению условий взыскания алиментов, если его поддержат, минимальная сумма алиментов на одного ребенка поднимется выше 200 евро. Читать далее...

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 〉 Ученый ТУ: антитела могут быть более чем у 700 000 жителей Эстонии

Айме Кейс, ученый и младший преподаватель медицинской этики Тартуского университета в интервью Rus.Postimees рассказала о том, какой процент жителей Эстонии болеет бессимптомно, у скольких уже есть антитела к коронавирусу и есть ли у ученых прогнозы относительно того, когда пандемия окончательно отступит. Читать далее...

Нарва устраивает двухдневный семейный праздник - бесплатный, но с пропускным режимом

Большой семейный праздник - Летние дни - всё же пройдет в Нарве 28-29 августа, но с учетом всех медицинских требований на надежно огороженной территории - в Нарвском замке. Там взрослых и, особенно, детей ждет множество бесплатных развлечений. Звездой программы станет певица Дарья Карпина, которая также привезет одному из нарвитян сувенир - мяч с автографом ее супруга, тренера российской сборной по футболу. Читать далее...

«Полная чушь»: стиль управления руководителя PERH нарушает психологический климат?