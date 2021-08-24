Картина дня: перспектива роста минималки, поимка вора топлива и дело о коррупции
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 августа.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4923 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 375, то есть 7,6% от общего количества тестов. Читать далее...
Минимальная зарплата, оставшаяся в этом году на уровне 584 евро, в следующем году вырастет выше 600, подтвердили председатель Центрального союза работодателей Арто Аас и представляющий профсоюзы Пеэп Петерсон. На каком именно уровне будет установлена планка, выяснится в ходе начавшихся вчера переговоров. Читать далее...
«Я сделаю еще кое-что. Чтобы у вас не возникло проблем, дайте эту бумагу. Я должен там указать свое имя, иначе вам придется заплатить за топливо самому», - объяснял работнику заправки Circle 32-летний Арго. Читать далее...
Как изменится мир после Афганистана? Почему Кабул пал так быстро, а огромные вложения и усилия западных стран себя не оправдали? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в повторе!
Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в "Крымской платформе" как посягательство на свою территориальную целостность, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читать далее...
В Министерстве юстиции наносят последние штрихи на законопроект по изменению условий взыскания алиментов, если его поддержат, минимальная сумма алиментов на одного ребенка поднимется выше 200 евро. Читать далее...
Айме Кейс, ученый и младший преподаватель медицинской этики Тартуского университета в интервью Rus.Postimees рассказала о том, какой процент жителей Эстонии болеет бессимптомно, у скольких уже есть антитела к коронавирусу и есть ли у ученых прогнозы относительно того, когда пандемия окончательно отступит. Читать далее...
Большой семейный праздник - Летние дни - всё же пройдет в Нарве 28-29 августа, но с учетом всех медицинских требований на надежно огороженной территории - в Нарвском замке. Там взрослых и, особенно, детей ждет множество бесплатных развлечений. Звездой программы станет певица Дарья Карпина, которая также привезет одному из нарвитян сувенир - мяч с автографом ее супруга, тренера российской сборной по футболу. Читать далее...
Сегодня совет Северо-Эстонской региональной больницы обсуждает вопрос нового председателя правления. Занимавший этот пост до сих пор Агрис Пеэду выдвинул свою кандидатуру на новый срок, но в коллективе серьезно критикуют якобы токсичный стиль управления Пеэду. Читать далее...
Получивший поддержку коалиции кандидат в президенты Алар Карис вчера провел рабочие встречи с Социал-демократической партией и партией «Отечество», чтобы политики могли поближе познакомиться с его взглядами и оценкой ценностей. Ни одна из оппозиционных партий не раскрыла, планируют ли они поддержать директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Читать далее...
Вечером 22 августа в Центр тревоги поступило сообщение, что на берегу озера Леппсилла Мустъярв в волости Ания Харьюкого уезда найдена женская одежда. Читать далее...
Сегодня полицейские Ида-Харьюского отделения полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении краж из припаркованных в Ласнамяэ автомобилей. Читать далее...
Конькобежка Саския Алусалу прекращает свою карьеру спортсменки, однако надеется продолжать заниматься спортом, используя другие возможности. Читать далее...
Бывший премьер-министр Эстонии, предприниматель Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, сказал, что политика безопасности Эстонии является крайне однобокой, а вместо того, чтобы запугивать Россию, мы ее скорее злим. Читать далее...
В Viru Keskus продолжаются работы по обновлению, которые придадут торговому центру новый внешний вид и содержание. Цель обновления – модернизировать самый посещаемый торговый центр Эстонии, отвечая на меняющиеся тенденции культуры шопинга и предлагая гостям богатый впечатлениями опыт. Читать далее...
Сегодня в суде двое обвиняемых подтвердили, что идут с прокуратурой на соглашение, согласно которому они признали себя виновными во взрыве двух банкоматов и согласились получить за это один год и один месяц тюремного заключения. Читать далее...
Лыунаская oкружная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы волости Отепя Кайдо Тамберга и помощника главы волости Каяра Лепика и предъявила им обвинение в присвоении в пользу третьего лица. Прокуратура также обвиняет Лепика в нарушении требований к проведению государственных закупок и злоупотреблении доверием в отношении Тамберга. Кроме того, одному человеку было предъявлено обвинение в пособничестве в присвоении. Читать далее...