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  • Картина дня: перспектива роста минималки, поимка вора топлива и дело о коррупции

Картина дня: перспектива роста минималки, поимка вора топлива и дело о коррупции

Евро. ФОТО: Marko Saarm / Sakala

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 24 августа.

В Эстонии прибавилось 375 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4923 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 375, то есть 7,6% от общего количества тестов. Читать далее...

За минималку в столице больше не работают даже уборщицы

Минимальная зарплата, оставшаяся в этом году на уровне 584 евро, в следующем году вырастет выше 600, подтвердили председатель Центрального союза работодателей Арто Аас и представляющий профсоюзы Пеэп Петерсон. На каком именно уровне будет установлена планка, выяснится в ходе начавшихся вчера переговоров. Читать далее...

Робин Гуд по-эстонски: хитрая схема позволяла водителю не платить на заправке за топливо

«Я сделаю еще кое-что. Чтобы у вас не возникло проблем, дайте эту бумагу. Я должен там указать свое имя, иначе вам придется заплатить за топливо самому», - объяснял работнику заправки Circle 32-летний Арго. Читать далее...

Студия Postimees: чем обусловлен скомканный финал в Афганистане?

Как изменится мир после Афганистана? Почему Кабул пал так быстро, а огромные вложения и усилия западных стран себя не оправдали? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Смотрите интервью в повторе!

МИД РФ предупредил о негативных последствиях участия некоторых стран и организаций в "Крымской платформе"

Россия рассматривает участие отдельных стран и международных организаций в "Крымской платформе" как посягательство на свою территориальную целостность, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Читать далее...

Законопроект поднимает размер минимальной суммы алиментов на одного ребенка выше 200 евро

В Министерстве юстиции наносят последние штрихи на законопроект по изменению условий взыскания алиментов, если его поддержат, минимальная сумма алиментов на одного ребенка поднимется выше 200 евро. Читать далее...

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 〉 Ученый ТУ: антитела могут быть более чем у 700 000 жителей Эстонии

Айме Кейс, ученый и младший преподаватель медицинской этики Тартуского университета в интервью Rus.Postimees рассказала о том, какой процент жителей Эстонии болеет бессимптомно, у скольких уже есть антитела к коронавирусу и есть ли у ученых прогнозы относительно того, когда пандемия окончательно отступит. Читать далее...

Нарва устраивает двухдневный семейный праздник - бесплатный, но с пропускным режимом

Большой семейный праздник - Летние дни - всё же пройдет в Нарве 28-29 августа, но с учетом всех медицинских требований на надежно огороженной территории - в Нарвском замке. Там взрослых и, особенно, детей ждет множество бесплатных развлечений. Звездой программы станет певица Дарья Карпина, которая также привезет одному из нарвитян сувенир - мяч с автографом ее супруга, тренера российской сборной по футболу. Читать далее...

«Полная чушь»: стиль управления руководителя PERH нарушает психологический климат?

Сегодня совет Северо-Эстонской региональной больницы обсуждает вопрос нового председателя правления. Занимавший этот пост до сих пор Агрис Пеэду выдвинул свою кандидатуру на новый срок, но в коллективе серьезно критикуют якобы токсичный стиль управления Пеэду. Читать далее...

Соцдемы и «Отечество» не торопятся поддерживать Кариса

Получивший поддержку коалиции кандидат в президенты Алар Карис вчера провел рабочие встречи с Социал-демократической партией и партией «Отечество», чтобы политики могли поближе познакомиться с его взглядами и оценкой ценностей. Ни одна из оппозиционных партий не раскрыла, планируют ли они поддержать директора Эстонского национального музея Алара Кариса. Читать далее...

ФОТО 〉 На берегу озера найдены женские вещи: полиция ищет их владелицу

Вечером 22 августа в Центр тревоги поступило сообщение, что на берегу озера Леппсилла Мустъярв в волости Ания Харьюкого уезда найдена женская одежда. Читать далее...

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в краже из автомобилей в Ласнамяэ

Сегодня полицейские Ида-Харьюского отделения полиции задержали 39-летнего мужчину, который подозревается в совершении краж из припаркованных в Ласнамяэ автомобилей. Читать далее...

Саския Алусалу объявила о завершении карьеры

Конькобежка Саския Алусалу прекращает свою карьеру спортсменки, однако надеется продолжать заниматься спортом, используя другие возможности. Читать далее...

Тийт Вяхи: мы не устрашаем, а злим Россию

Бывший премьер-министр Эстонии, предприниматель Тийт Вяхи, выступая на экономической конференции Центристской партии, сказал, что политика безопасности Эстонии является крайне однобокой, а вместо того, чтобы запугивать Россию, мы ее скорее злим. Читать далее...

В самом посещаемом торговом центре Эстонии продолжаются работы по обновлению

В Viru Keskus продолжаются работы по обновлению, которые придадут торговому центру новый внешний вид и содержание. Цель обновления – модернизировать самый посещаемый торговый центр Эстонии, отвечая на меняющиеся тенденции культуры шопинга и предлагая гостям богатый впечатлениями опыт. Читать далее...

ФОТО 〉 Мужчины, взорвавшие банкоматы, приговорены к тюремному заключению

Сегодня в суде двое обвиняемых подтвердили, что идут с прокуратурой на соглашение, согласно которому они признали себя виновными во взрыве двух банкоматов и согласились получить за это один год и один месяц тюремного заключения. Читать далее...

Уголовное дело в отношении бывшего руководства Отепя отправлено в суд

Лыунаская oкружная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении бывшего главы волости Отепя Кайдо Тамберга и помощника главы волости Каяра Лепика и предъявила им обвинение в присвоении в пользу третьего лица. Прокуратура также обвиняет Лепика в нарушении требований к проведению государственных закупок и злоупотреблении доверием в отношении Тамберга. Кроме того, одному человеку было предъявлено обвинение в пособничестве в присвоении. Читать далее...

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