Студия Postimees: кто станет президентом, которого до сих пор не нашли?13:00
Выборы нового главы государства пройдут в Рийгикогу уже 30 августа. Смогут ли партии не повторить сценарий прошлых выборов? На кого работает время?
Выборы нового главы государства пройдут в Рийгикогу уже 30 августа. Смогут ли партии не повторить сценарий прошлых выборов? На кого работает время?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель и общественный деятель, бывший госминистр Райво Варе. Смотрите интервью в 13:00!