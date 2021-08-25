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  • Студия Postimees: кто станет президентом, которого до сих пор не нашли?

Студия Postimees: кто станет президентом, которого до сих пор не нашли?
13:00

Выборы нового главы государства пройдут в Рийгикогу уже 30 августа. Смогут ли партии не повторить сценарий прошлых выборов? На кого работает время?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире предприниматель и общественный деятель, бывший госминистр Райво Варе. Смотрите интервью в 13:00!

  • Смогут ли партии выбрать президента с первых попыток в Рийгикогу?
  • Почему правящие партии открыто не поддержали нынешнего президента?
  • Время работает на Керсти Кальюлайд? Насколько высоки ее шансы в Коллегии выборщиков?
  • Почему должность президента становится уделом технических кандидатов? 
  • Насколько реальны разговоры о прямых выборах президента?

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