ООН призывает Варшаву принять беженцев с белорусской границы

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR) призвало Польшу принять несколько десятков беженцев, которые вот уже две недели пребывают на белорусско-польской границе. "Мы призываем польские власти обеспечить этим людям доступ к немедленной медицинской помощи, правовым консультациям и психологической поддержке", - заявила во вторник, 24 августа, представительница UNHCR в Польше Кристин Гуайе.

По ее словам, согласно Женевской конвенции, которую подписала и Польша, беженцев нельзя наказывать за то, что они выбрали способ нелегального пересечения границы.

"While we acknowledge the challenges posed by recent arrivals to Poland, we call on the Polish authorities to provide access to territory, immediate medical assistance, legal advice, and psychosocial support to these people"

UNHCR statement on the situation in Usnarz Górny ⬇️ https://t.co/yT6KFKImQa — Christine Goyer (@GoyerChristine) August 24, 2021

Около 30 беженцев из стран Ближнего Востока, стремившихся перейти белорусско-польскую границу, организовали вблизи польской деревни Уснаш-Гурны импровизированный лагерь, окруженный белорусскими и польскими военнослужащими. Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, заявил, что принять этих людей будет означать поддаться давлению белорусского правителя Александра Лукашенко. По словам Моравецкого, группа беженцев находится на территории Беларуси и, если кто-либо из них хочет подать заявление на получение убежища, то должен делать это в Минске.