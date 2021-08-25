В магазинах Maxima возобновляется обязательное ношение масок

Maxima взяла на себя инициативу по препятствованию распространения вируса и уже 12 ноября 2020 года, еще до решения правительства республики в отношении использования масок повсюду в общественных местах, первой начала предлагать клиентам бесплатные маски в своих магазинах. Maxima хочет, чтобы все клиенты и работники чувствовали себя в безопасности при выполнении работы и совершении повседневных покупок, поэтому все клиенты, у которых нет масок, могут получить их бесплатно в информационном пункте магазина.