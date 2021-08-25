В магазинах Maxima возобновляется обязательное ношение масок
Чтобы общество оставалось открытым, чтобы экономика функционировала и сохранялись рабочие места, по решению правительства с четверга в общественных помещениях нужно будет носить маски, то есть для всех клиентов магазинов Maxima ношение масок вновь становится обязательным. Посетителей просят носить в магазине личную маску или, в случае ее отсутствия, можно получить бесплатную маску в информационном пункте или в кассах небольших магазинов.