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В магазинах Maxima возобновляется обязательное ношение масок

Maxima. ФОТО: Urmas Luik/Pärnu Postimees/

Чтобы общество оставалось открытым, чтобы экономика функционировала и сохранялись рабочие места, по решению правительства с четверга в общественных помещениях нужно будет носить маски, то есть для всех клиентов магазинов Maxima ношение масок вновь становится обязательным. Посетителей просят носить в магазине личную маску или, в случае ее отсутствия, можно получить бесплатную маску в информационном пункте или в кассах небольших магазинов.

Maxima взяла на себя инициативу по препятствованию распространения вируса и уже 12 ноября 2020 года, еще до решения правительства республики в отношении использования масок повсюду в общественных местах, первой начала предлагать клиентам бесплатные маски в своих магазинах. Maxima хочет, чтобы все клиенты и работники чувствовали себя в безопасности при выполнении работы и совершении повседневных покупок, поэтому все клиенты, у которых нет масок, могут получить их бесплатно в информационном пункте магазина.

Кроме того, у входов и выходов из магазинов установлены средства дезинфекции с информационными стендами о важности мытья рук.

Maxima по-прежнему отслеживает общее количество посетителей магазинов и, при необходимости, будет ограничивать количество находящихся в магазине клиентов.

Также Maxima призывает людей ходить за продуктами в одиночку и совершать покупки по предварительно продуманному списку, по возможности, используя мобильное приложение магазина, которое позволяет избежать стояния в очереди и делать все быстро и бесконтактно. Для бесплатного использования приложения во всех магазинах имеется бесплатный Wi-Fi со свободным доступом.

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