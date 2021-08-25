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Интервью ⟩ Алар Карис: нашей безопасности больше всего угрожают глупые решения
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Кандидат в президенты Эстонии Алар Карис.
Занявший роль фаворита в президентской гонке директор Эстонского национального музея Алар Карис сказал в интервью Postimees, что в случае его избрания на пост президента планирует сохранить автономность и независимость, которыми он руководствовался на должности государственного контролера, а также в качестве ректора Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета.
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