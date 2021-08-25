Занявший роль фаворита в президентской гонке директор Эстонского национального музея Алар Карис сказал в интервью Postimees , что в случае его избрания на пост президента планирует сохранить автономность и независимость, которыми он руководствовался на должности государственного контролера, а также в качестве ректора Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета.

- Я по профессии ученый-естествовед и по-прежнему считаю, что вакцинация важна. Сам я вакцинирован. В том, что имеется противостояние, как я думаю, виновата не сделанная где-то работа. Люди не знают ни примеров из истории, ни нынешних данных (по заражаемости). То, что какая-то вакцина может не защитить от заболевания, было известно и раньше. Но вакцина определенно снижает риски. Кроме того, вакцины развиваются. Эта болезнь пришла быстро, возможно, не все вакцины работают так, как хотелось бы, но наука крайне быстро вносит ясность и разрабатывает такие вакцины, которые оказывают еще большее влияние.