Спасатели рекомендуют проверить исправность отопительных систем

Приближается отопительный сезон, и согласно закону о пожарной безопасности, отопительные системы в квартирах и рядных домах должен раз в год чистить профессиональный трубочист, который выдаёт акт о проделанной работе. В частных домах дымоход можно прочищать самому, но раз в пять лет отопительную систему должен проверять профессиональный трубочист. Время от времени стоит вызывать и печника, который при необходимости исправит поломки и даст советы о безопасности использования плит, печей и каминов, сообщила в среду BNS пресс-служба спасательного депатамента.

С 1 марта этого года печники и трубочисты вносят отчёты о своей проделанной работе на портал отопительных систем. «Поэтому теперь все акты о проделанной работе находятся в электронном виде и не нужно бояться, что документ на бумаге потеряется, - сообщил эксперт отдела слежения за безопасностью Георг Калде. - Чтобы внести информацию в систему, необходимы данные заказчика работы, поставщику услуг нужно знать его имя и личный код. На сайте по регионам можно найти всех трубочистов и печников с профессиональным сертификатом, что исключает возможность встретиться с непрофессионалом. Теперь о каждой предоставленной услуге ставится отметка, что, в свою очередь, помогает обеспечить качество обслуживания».

Помимо состояния системы отопления, необходимо также проверить наличие и состояние датчика дыма и угарного газа. Датчики нужно тестировать, нажимая на тестовую кнопку, а также чистить их от пыли. Если после нажатия кнопки звуковой сигнал не последует или будет недостаточно сильным и четким, то нужно проверить, требуется ли заменить батарейки или же истек срок службы устройства (дата указана на задней стенке датчика).

Спасатели напоминают, что Рийгикогу одобрил поправки к закону, согласно которому в каждом доме, где есть печь, дровяная плита или камин, должен быть датчик угарного газа, его нужно установить при первой же возможности и не позднее 1 января 2022 года.