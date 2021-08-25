Фото ⟩ Пьяный водитель припарковал машину в кювете

ДТП произошло между Сурью и Ристикюла на прямом участке дороги Раудтеэ, которая пересекается с шоссе Валга-Уулу, примерно в 300 метрах от оживленного шоссе, пишет Pärnu Postimees.

Полицейский патруль на месте обнаружил, что в автомобиле Volvo, который двигался по второстепенной дороге в сторону шоссе Валга-Уулу и вылетел в кювет, находился один человек. Полиция установила, что 47-летний водитель, который не пострадал в аварии, был в состоянии криминального алкогольного опьянения.

По словам патрульной полицейской Пярнуского отделения полиции Малле Вилинурм, пьяного водителя доставили в отделение полиции и в его отношении было начато уголовное производство.

ДТП произойдет примерно в 300 метрах от оживленного шоссе. ФОТО: Tark Tee

«Хорошо, что никто в ДТП не пострадал, поскольку вождение в нетрезвом виде, к сожалению, может закончиться трагическими последствиями. Водители всегда должны удостовериться в своей трезвости, прежде чем начать движение, - сказала Вилинурм. - Если вы знаете, что у вас есть знакомый, который склонен сесть за руль в пьяном виде, постарайтесь помешать ему, чтобы он не смог уехать».

Если вы подозреваете, что за рулем нетрезвый водитель, сообщите об этом по номеру 112.

В отношении пьяного водителя возбуждается уголовное дело, если алкометр устанавливает опьянение минимум 1,5 промилле, то есть на один грамм крови водителя приходится минимум 1,50 миллиграмма алкоголя или выдыхаемый воздух содержит 0,75 миллиграмма алкоголя на литр или больше.