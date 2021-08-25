«ПСЖ» рассмотрит продажу Мбаппе «Реалу» за 200 млн евро

Вчера «сливочные» сделали первое официальное предложение о трансфере француза за 160 млн евро, но оно было отклонено.

Парижане считают, что 22-летний игрок не станет продлевать истекающий контракт: Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении.