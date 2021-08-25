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«ПСЖ» рассмотрит продажу Мбаппе «Реалу» за 200 млн евро

Килиан Мбаппе. ФОТО: LOIC VENANCE

«ПСЖ» может рассмотреть продажу форварда Килиана Мбаппе в «Реал», пишет Sports.

Вчера «сливочные» сделали первое официальное предложение о трансфере француза за 160 млн евро, но оно было отклонено.

Парижане считают, что 22-летний игрок не станет продлевать истекающий контракт: Мбаппе отклонил все предложения клуба о новом соглашении.

По этой причине «ПСЖ» рассмотрит возможность продажи нападающего, если получит предложение около 200 млн евро, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.

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