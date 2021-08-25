Фото ⟩ В ДТП погибли два молодых лося
Во вторник, 24 августа, вечером на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа произошло ДТП, когда два автомобиля сбили молодых лосей. Оба лося умерли.
Во вторник, 24 августа, вечером на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа произошло ДТП, когда два автомобиля сбили молодых лосей. Оба лося умерли.
ДТП произошло около половины десятого вечера в 25 километрах от Имавере в сторону Вильянди, в волости Пыхья-Сакала в деревне Навести, пишет Sakala.
Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по предварительным данным, один автомобиль двигался со стороны Имавере, а второй — со стороны Вильянди, оба автомобиля сбили молодых лосей.
Один из участников ДТП — фургон Mercedes-Benz, марка другого автомобиля неизвестна. Обе машины смогли после ДТП продолжить движение.
Движение на месте аварии было некоторое время нарушено и движение регулировали спасатели. Местные охотники увезли трупы животных.