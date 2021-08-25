Фото ⟩ В ДТП погибли два молодых лося

ДТП произошло около половины десятого вечера в 25 километрах от Имавере в сторону Вильянди, в волости Пыхья-Сакала в деревне Навести, пишет Sakala.

Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по предварительным данным, один автомобиль двигался со стороны Имавере, а второй — со стороны Вильянди, оба автомобиля сбили молодых лосей.

Один из участников ДТП — фургон Mercedes-Benz, марка другого автомобиля неизвестна. Обе машины смогли после ДТП продолжить движение.