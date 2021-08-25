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Фото ⟩ В ДТП погибли два молодых лося

Во вторник, 24 августа, вечером на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа произошло ДТП, когда два автомобиля сбили молодых лосей. Оба лося умерли.

ДТП произошло около половины десятого вечера в 25 километрах от Имавере в сторону Вильянди, в волости Пыхья-Сакала в деревне Навести, пишет Sakala.

Побывавший на месте происшествия фотограф Кенно Соо сказал, что, по предварительным данным, один автомобиль двигался со стороны Имавере, а второй — со стороны Вильянди, оба автомобиля сбили молодых лосей.

Один из участников ДТП — фургон Mercedes-Benz, марка другого автомобиля неизвестна. Обе машины смогли после ДТП продолжить движение.

Движение на месте аварии было некоторое время нарушено и движение регулировали спасатели. Местные охотники увезли трупы животных.

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