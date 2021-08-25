Ограничения — это эффективное средство в борьбе с эпидемией?

19 августа правительство приняло постановление номер 282, которое накладывает ограничения на свободу передвижения и организацию общественных мероприятий. Это вызвало много вопросов как у оппозиционных политиков, так и у юристов. Председатель EKRE Мартин Хельме 23 августа сказал Postimees: «Похоже, что правительству не остается ничего другого, как устанавливать у нас коронатоталитаризм». Он считает, что правительство пошло по пути наименьшего сопротивления, и лупит ограничениями и масками, а соответствие этого распоряжения Конституции нужно оценить в суде, пишет Postimees.