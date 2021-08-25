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Ограничения — это эффективное средство в борьбе с эпидемией?

Творческий городок Теллискиви после введения требования проверки ковидных паспортов. ФОТО: Madis Veltman

19 августа правительство приняло постановление номер 282, которое накладывает ограничения на свободу передвижения и организацию общественных мероприятий. Это вызвало много вопросов как у оппозиционных политиков, так и у юристов. Председатель EKRE Мартин Хельме 23 августа сказал Postimees: «Похоже, что правительству не остается ничего другого, как устанавливать у нас коронатоталитаризм». Он считает, что правительство пошло по пути наименьшего сопротивления, и лупит ограничениями и масками, а соответствие этого распоряжения Конституции нужно оценить в суде, пишет Postimees.

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Министр юстиции Марис Лаурис, комментируя заявления оппозиционных политиков, написала изданию, что у каждого человека есть право обратиться в суд, если он считает, что его права нарушены. Министр считает, что в таком случае нужно будет суметь обосновать, какие права и каким образом были нарушены: «Претензии Мартина Хельме выражены общими словами, что, как мне кажется, указывает на то, что речь идет о попытке снискать внимание, и желании вызывать и увеличить противоречия в обществе».

Распоряжение правительства она объяснила необходимостью воспрепятствовать распространению вируса, для чего имеется несколько способов. По словам Лаури, у правительства есть цель: «Сохранить так много свободы и возможностей, насколько это можно, а также использовать для этого разные специфические меры предосторожности». Она считает нынешний выбор обоснованным, учитывая уровень вакцинации жителей Эстонии и распространения вируса: «Нужно учитывать, что общество открыто, но действуют правила, которые могут сдержать распространение вируса: справки о вакцинации, обязательные маски, соблюдение дистанции, дезинфицирование, тестирование и так далее».

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