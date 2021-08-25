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TalTech открывает новый учебно-научный корпус Ehituse Mäemaja

Таллиннский Технический университет. Иллюстративное фото. ФОТО: Madis Veltman/Postimees

Таллиннский технический университет (TalTech) в среду торжественно откроет новый учебно-научный корпус Ehituse Mäemaja, открытие состоится в 12 часов.

Площадь нового корпуса Ehituse Mäemaja 3500 кв.метров. Это частично достроенное, частично реновированное из старого строения здание, самое энергоэффективное и обладающее самым лучшим внутренним климатом в комплексе учебных и научных корпусов TalTech.

В корпусе Ehituse Mäemaja размещены Опытный стройхолл Ehituse katsehall, лаборатория строительных конструкций, лаборатория дорог и движения, лаборатория строительной физики и внутреннего климата, лаборатория водной техники, учебная лаборатория геотехники, ателье камнерезки и общие учебные аудитории.

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