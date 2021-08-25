Столичный перекресток вводит автомобилистов в ступор: потребовалась помощь полиции

Казалось бы, в перекрестке улиц Маяка и Палласти нет ничего необычного: есть светофор, дорожные знаки, но по какой-то причине водители регулярно проезжают его неправильно.

В своей публикации полиция обращает внимание на то, что едущие по улице Маяка со стороны центра города автомобилисты неправильно выполняют поворот налево — на улицу Палласти, так как делают это с полосы общественного транспорта.

Стражи правопорядка напомнили, что, согласно закону, по полосе для общественного транспорта могут передвигаться автобусы, обслуживающие клиентов такси, оперативный транспорт и электромобили, а также прочий транспорт, если это позволяет соответствующий дорожный знак.

Полоса общественного транспорта на улице Маяка приподнята, а также отделена от остальной проезжай части с помощью сплошных линий. Пересекать сплошную линию, отделяющую полосу ОТ от остальных полос движения, запрещено. Совершать поворот с полосы ОТ разрешено в том случае, если полоса общественно транспорта не отделена от остальных полос сплошной линией.