Swedbank: в этом году экономический рост будет самым быстрым за 15 лет

"Общая картина мировой экономики значительно лучше, чем мы наблюдали весной", - сказал Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank. Он добавил, что, по мнению большинства аналитиков, экономический рост в первом квартале был неожиданно быстрым.

По словам главного экономиста Swedbank Тыну Мертсина, причина такого прогноза - более сильный, чем ожидалось, рост ВВП в первом квартале этого года. "Этот резкий скачок роста дал дополнительный импульс на оставшийся год. В этом году экономический рост будет широкомасштабным - этому будут способствовать выросшее потребление в частном секторе, инвестиции и экспорт», - пояснила Мертсина.

Согласно прогнозу банка, в этом году экономика Эстонии будет расти самыми быстрыми темпами за последние 15 лет, в ближайшие годы рост замедлится, в 2022 году ожидается рост экономики на 4%, а в 2023 году - почти на 3%.

SKP ФОТО: Swedbank

Мировая экономика восстанавливается благодаря мерам стимулирования со стороны правительств, центральных банков, а также вакцинации. «Несмотря на трудности с поставками и нехватку производственных ресурсов, в следующие несколько лет должен сохраниться уверенный рост экономики», - сказала Мертсина.

Согласно прогнозу Swedbank, экономика еврозоны вырастет на 4,7% в этом году и на 4,3% в следующем году. «Мы также повысили прогноз роста еврозоны по сравнению с данными, опубликованными в апреле».