Чем скульптор в Эстонии отличается от скульпторов других стран?

Разница в том, что Эстония очень маленькая, и здесь немного труднее, зато мир сейчас открыт, и мы очень много все-таки общаемся с художниками из России (Питера, Москвы), Швеции, Литвы, Латвии. И скульпторы у нас есть чудесные в Эстонии, живопись и графика у нас на очень высоком уровне — мы не одни.

Не политической, но декоративной скульптуры не хватает, по-моему. Но к счастью, уже начало что-то приходить: Мати Кармин, Симсон фон Сеакюль, Тийу Кирсипуу, Айли Вахтрапуу — они молодцы все и делают чудесные произведения.

Это очень важно, где ты родился и где твой дом. Дело, скорее всего, в мифологии, и она у нас очень богата. У нас маленькая страна, но три эпоса. У немцев – один, у нас – три!

Ой, у нас такая богатая мифология. Вот хорошие духи дома! Это такие маленькие, толстенькие мужички, которые приходят и начинают выпендриваться, и хотят, чтобы ты их покормил, а потом съедают все. Только одну ложечку им дашь, а он все съест. А конец очень чудесный - они заплатят тебе за все, за твою щедрость, и ты разбогатеешь. Золотом расплатятся или счастье принесут, или благодаря их помощи ты встретишь кого-то. Они такие интересные — с характером!

Наша мифология все-таки больше похоже на скандинавскую, но гораздо спокойнее. Агрессивность взята из финского эпоса. В Калевипоэге нет такой агрессивности. А Большой Тылль – он трудолюбивый, спокойный, семейный, улыбчивый, позитивный – и моделировать такие характеры очень интересно для меня. Да, это очень важно, где ты родился. Я, например, вижу сразу, кто откуда: молдавские краски очень яркие, совсем-совсем другая колоратура - и это очень интересно!

В 1987-1989 годах — я был тогда на втором-третьем курсе — начали создавать кооперативы, и на Мюйривахе открыли галерею, и вот туда я принес некоторые свои работы из гипса еще (гипс - вообще не материал, откуда у студента материал?), и вот там заинтересовались, и я получил заказы, потом дальше бронзу лил, из гранита рубил. Я больше тридцати работ сделал же из гранита.

Самое главное все-таки - чтобы самому нравилось то, что ты делаешь. Не за деньги, а именно потому, что тебе нравится и ты получаешь радость от своего дела, - тогда правильно. Конечно, по заказу очень интересно делать, а если кто-то покупает работу, я воспринимаю это как комплимент, это дает понять, что я — на правильном пути. К этому, к сожалению, нельзя привыкать, и бывают такие времена, когда твои работы не покупают, и приходит чувство, что я могу делать что-то неправильно. Но нет, надо найти свою линию.

Теперь руки делают то, что голова выдумывает. Это очень большая разница. Раньше было так, что идея хорошая, а мастерства не хватает. У скульпторов после 50 лет есть способность творить, моделировать, делать то, что они выдумали, можно воплотить свои идеи, завершить их. У меня лично есть много идей, и если я 10% от этого реализую, я уже счастливый человек.