Какую выгоду дает вторая пенсионная ступень?

Теперь в связи с пенсионной реформой каждый может принять решение, что он будет делать с накопленными деньгами. В качестве аргументов противников часто можно было слышать «слишком высокая плата за обслуживание» (которая за последние годы, однако, снизились) или «слишком маленькая дополнительная пенсия» (хотя доходность фондов улучшилась), поэтому от накапливаемой суммы вообще не будет толку.

На результат второй ступени влияют доходность и размер взносов. Действующая в Эстонии система 2+4% была компромиссом, поскольку многие эксперты рекомендовали совершать большие взносы. И хотя с таким взносом пенсия не может быть очень высокой, тем не менее, это дает существенную прибавку к государственной пенсии. В целом, для накопления на пенсию рекомендуется откладывать 15-20% от дохода, то есть в основном это должны быть добровольные сбережения. Кроме того, следует учитывать, что на будущую пенсию влияют многие факторы, из которых каждый фактор в значительной мере формирует реальный размер пенсии – чем отдалённее время выхода на пенсию, тем сильнее влияние. Если мы говорим о доходности, то следует признать, что в истории эстонских фондов второй ступени были периоды, когда доходностью не были довольны и управляющим было чему поучиться.