Какую выгоду дает вторая пенсионная ступень?
Когда речь идет о государственной пенсии, не возникает вопроса, хочет ее кто-то получать или нет. Со второй ступенью, однако, дело обстоит сложнее, поскольку найдутся как ее сторонники, так и противники.
Когда речь идет о государственной пенсии, не возникает вопроса, хочет ее кто-то получать или нет. Со второй ступенью, однако, дело обстоит сложнее, поскольку найдутся как ее сторонники, так и противники.
Теперь в связи с пенсионной реформой каждый может принять решение, что он будет делать с накопленными деньгами. В качестве аргументов противников часто можно было слышать «слишком высокая плата за обслуживание» (которая за последние годы, однако, снизились) или «слишком маленькая дополнительная пенсия» (хотя доходность фондов улучшилась), поэтому от накапливаемой суммы вообще не будет толку.