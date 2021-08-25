На автобусной линии Таллинн-Петербург начинает действовать новый перевозчик

Новый маршрут (RU2022) имеет три отправления в неделю: пятницу, субботу и воскресенье. Автобус отправляется из Таллинна в 16.00 и прибывает в Санкт-Петербург в 22.30. Автобус возвращается из Санкт-Петербурга в столицу Эстонии по утрам в 9.20.

«С лета 2020 года Эстония, Латвия и Литва стали частью нашей сети FlixBus, и это был отличный опыт. Сейчас мы расширяемся дальше на восток, соединяя страны Балтии с Россией, чтобы пригласить еще больше людей воспользоваться нашими доступными и экологически безопасными вариантами путешествий. Линия Таллинн-Санкт-Петербург - важный шаг в нашем расширении, - сказал Андре Швамляйн, основатель и генеральный директор компании.