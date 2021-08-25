Фото ⟩ Порошенко в Киеве облили зеленкой, он винит Зеленского

Нападавший был задержан. Против него выдвинуты обвинения в хулиганстве.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю - страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей", - заявил Порошенко.