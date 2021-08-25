Фото ⟩ В Тарту полиция окружила Mercedes: на место были вызваны саперы
Сегодня, 25 августа, в полицию из Тарту поступило сообщение, что под автомобилем Mercedes на улице Тяхтвере спрятана подозрительная черная спортивная сумка.
Сегодня, 25 августа, в полицию из Тарту поступило сообщение, что под автомобилем Mercedes на улице Тяхтвере спрятана подозрительная черная спортивная сумка.
Полиция перекрыла улицу и ограничила доступ в опасную зону. Вызванные на место саперы проверили сумку.
Во время проверки выяснилось, что в спортивной сумке был комплект для кражи катализаторов. Полиция забрала его на хранение. «Мы благодарим бдительного человека, которые сообщил в Центр тревоги о подозрительной деятельности», - заявили в полиции.