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  • В Тарту полиция окружила Mercedes: на место были вызваны саперы

Фото ⟩ В Тарту полиция окружила Mercedes: на место были вызваны саперы

Сегодня, 25 августа, в полицию из Тарту поступило сообщение, что под автомобилем Mercedes на улице Тяхтвере спрятана подозрительная черная  спортивная сумка.

Полиция перекрыла улицу и ограничила доступ в опасную зону. Вызванные на место саперы проверили сумку.

Во время проверки выяснилось, что в спортивной сумке был комплект для кражи катализаторов. Полиция забрала его на хранение. «Мы благодарим бдительного человека, которые сообщил в Центр тревоги о подозрительной деятельности», - заявили в полиции.

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