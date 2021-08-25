Картина дня: на пороге новых ограничений, предвыборная суета и вакцинация школьников
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 августа.
Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) объяснила в социальных сетях, перед каким выбором стояло правительство, когда вынуждено было вводить новые коронаограничения, которые вступят в силу с завтрашнего дня. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг. Читать далее...
Выборы нового главы государства пройдут в Рийгикогу уже 30 августа. Смогут ли партии не повторить сценарий прошлых выборов? На кого работает время? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель и общественный деятель, бывший госминистр Райво Варе. Смотрите интервью в повторе!
Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Читать далее...
19 августа правительство приняло постановление номер 282, которое накладывает ограничения на свободу передвижения и организацию общественных мероприятий. Это вызвало много вопросов как у оппозиционных политиков, так и у юристов. Читать далее...
На демонстрации «Балтийская цепь 2021», организованной антипрививочниками, распространяющими теории заговора, объединились борцы с вакцинацией, опасающиеся утратить свободу выбора и те, кто по незнанию посчитал эту акцию мероприятием в память о цепи 1989 года. Читать далее...
В недавнем правительственном постановлении общего характера, касающемся введения ограничений, есть много спорных моментов, заявил присяжный адвокат Аллар Йыкс. Читать далее...
Ставший фаворитом в президентской гонке директор Эстонского национального музея Алар Карис сказал в интервью Postimees, что в случае его избрания на пост он планирует сохранить автономность и независимость, которыми он руководствовался на должности государственного контролера и в качестве ректора Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. Читать далее...
Учебный год приближается, а значит, вопрос вакцинации школьников становится всё острее, поскольку дистанционное обучение всем уже порядком надоело. На данный момент план действий Министерства образования и социальных дел - это вакцинация 70% молодых людей в возрасте 16-17 лет и 90% работников сферы образования и молодежи одной дозой к концу первых двух месяцев учебного года. Rus.Postimees решил узнать отношение к вакцинации самих учеников. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5218 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 437, то есть 8,4% от общего количества тестов. Читать далее...
Анастасия Газеева – основательница «Парада книг», мать троих детей и человек, который полюбил читать только после их рождения. Сегодня молодая предпринимательница помогает родителям и детям полюбить чтение. Мы спросили у нее: можно ли построить в Эстонии бизнес на русскоязычных книгах? Почему в первом классе не стоит задавать детям читать классику самостоятельно? И почему в русских школах до сих пор отсутствует диалог между учителем, родителем и ребенком? Читать далее...
В понедельник из Центристской партии вышел Виталий Ильин, который был также членом правления нарвского округа партии. На следующий день он принял приглашение избирательного союза Катри Райк. Читать далее...
В прошлом месяце Департамент государственной инфосистемы (RIA) зарегистрировал более сотни инцидентов. Помимо уже известных утечек с государственного портала, были обнаружены атака вируса-вымогателя на судебного исполнителя и широкомасштабная атака в международном киберпространстве. Читать далее...
Из-за случаев заболевания ковидом в крупных портах Китая, продолжающихся вторую неделю подряд, возникли огромные очереди из контейнерных судов. Задерживающийся товар создает проблемы и эстонским торговцам. Читать далее...