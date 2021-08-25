Картина дня: на пороге новых ограничений, предвыборная суета и вакцинация школьников

Новые ограничения 〉 Кая Каллас: невидимых жертв пандемии уже слишком много

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) объяснила в социальных сетях, перед каким выбором стояло правительство, когда вынуждено было вводить новые коронаограничения, которые вступят в силу с завтрашнего дня. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Министерство экономики: Эстония признает ковидные справки всех стран, QR-код не является определяющим

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг. Читать далее...

Студия Postimees: кто станет президентом, которого до сих пор не нашли?

Выборы нового главы государства пройдут в Рийгикогу уже 30 августа. Смогут ли партии не повторить сценарий прошлых выборов? На кого работает время? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель и общественный деятель, бывший госминистр Райво Варе. Смотрите интервью в повторе!

Сийм Каллас находится в больнице в тяжелом состоянии

Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Читать далее...

Ограничения — это эффективное средство в борьбе с эпидемией?

19 августа правительство приняло постановление номер 282, которое накладывает ограничения на свободу передвижения и организацию общественных мероприятий. Это вызвало много вопросов как у оппозиционных политиков, так и у юристов. Читать далее...

В новой Балтийской цепи оказалось много русскоязычных

На демонстрации «Балтийская цепь 2021», организованной антипрививочниками, распространяющими теории заговора, объединились борцы с вакцинацией, опасающиеся утратить свободу выбора и те, кто по незнанию посчитал эту акцию мероприятием в память о цепи 1989 года. Читать далее...

Аллар Йыкс о постановлении правительства относительно ограничений: надеюсь, люди обратятся в суд

В недавнем правительственном постановлении общего характера, касающемся введения ограничений, есть много спорных моментов, заявил присяжный адвокат Аллар Йыкс. Читать далее...

Интервью 〉 Алар Карис: нашей безопасности больше всего угрожают глупые решения

Ставший фаворитом в президентской гонке директор Эстонского национального музея Алар Карис сказал в интервью Postimees, что в случае его избрания на пост он планирует сохранить автономность и независимость, которыми он руководствовался на должности государственного контролера и в качестве ректора Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. Читать далее...

Опрос 〉 Согласны ли ученики вакцинироваться?