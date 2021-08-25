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  • Картина дня: на пороге новых ограничений, предвыборная суета и вакцинация школьников

Картина дня: на пороге новых ограничений, предвыборная суета и вакцинация школьников

Люди в масках. Иллюстративное фото. ФОТО: Postimees

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 25 августа.

Новые ограничения 〉 Кая Каллас: невидимых жертв пандемии уже слишком много

Премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) объяснила в социальных сетях, перед каким выбором стояло правительство, когда вынуждено было вводить новые коронаограничения, которые вступят в силу с завтрашнего дня. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Министерство экономики: Эстония признает ковидные справки всех стран, QR-код не является определяющим

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие министр здравоохранения и труда Танель Кийк, руководитель отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханна Сепп, руководитель рабочей группы по организации вакцинации Марек Сеэр и вице-канцлер Министерства экономики и коммуникаций Кристи Тальвинг. Читать далее...

Студия Postimees: кто станет президентом, которого до сих пор не нашли?

Выборы нового главы государства пройдут в Рийгикогу уже 30 августа. Смогут ли партии не повторить сценарий прошлых выборов? На кого работает время? На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире предприниматель и общественный деятель, бывший госминистр Райво Варе. Смотрите интервью в повторе!

Сийм Каллас находится в больнице в тяжелом состоянии

Бывший премьер-министр, член Рийгикогу Сийм Каллас (Партия реформ) находится в очень тяжелом состоянии в больнице. Читать далее...

Ограничения — это эффективное средство в борьбе с эпидемией?

19 августа правительство приняло постановление номер 282, которое накладывает ограничения на свободу передвижения и организацию общественных мероприятий. Это вызвало много вопросов как у оппозиционных политиков, так и у юристов. Читать далее...

В новой Балтийской цепи оказалось много русскоязычных

На демонстрации «Балтийская цепь 2021», организованной антипрививочниками, распространяющими теории заговора, объединились борцы с вакцинацией, опасающиеся утратить свободу выбора и те, кто по незнанию посчитал эту акцию мероприятием в память о цепи 1989 года. Читать далее...

Аллар Йыкс о постановлении правительства относительно ограничений: надеюсь, люди обратятся в суд

В недавнем правительственном постановлении общего характера, касающемся введения ограничений, есть много спорных моментов, заявил присяжный адвокат Аллар Йыкс. Читать далее...

Интервью 〉 Алар Карис: нашей безопасности больше всего угрожают глупые решения

Ставший фаворитом в президентской гонке директор Эстонского национального музея Алар Карис сказал в интервью Postimees, что в случае его избрания на пост он планирует сохранить автономность и независимость, которыми он руководствовался на должности государственного контролера и в качестве ректора Эстонского университета естественных наук и Тартуского университета. Читать далее...

Опрос 〉 Согласны ли ученики вакцинироваться?

Учебный год приближается, а значит, вопрос вакцинации школьников становится всё острее, поскольку дистанционное обучение всем уже порядком надоело. На данный момент план действий Министерства образования и социальных дел - это вакцинация 70% молодых людей в возрасте 16-17 лет и 90% работников сферы образования и молодежи одной дозой к концу первых двух месяцев учебного года. Rus.Postimees решил узнать отношение к вакцинации самих учеников. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 437 зараженных

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5218 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 437, то есть 8,4% от общего количества тестов. Читать далее...

"Современные дети не понимают, что такое колхозное поле"

Анастасия Газеева – основательница «Парада книг», мать троих детей и человек, который полюбил читать только после их рождения. Сегодня молодая предпринимательница помогает родителям и детям полюбить чтение. Мы спросили у нее: можно ли построить в Эстонии бизнес на русскоязычных книгах? Почему в первом классе не стоит задавать детям читать классику самостоятельно? И почему в русских школах до сих пор отсутствует диалог между учителем, родителем и ребенком? Читать далее...

Один из нарвских руководителей Центристской партии перешел в избирательный союз Катри Райк

В понедельник из Центристской партии вышел Виталий Ильин, который был также членом правления нарвского округа партии. На следующий день он принял приглашение избирательного союза Катри Райк. Читать далее...

Атака на судебного исполнителя и масштабный сбой в больнице: в Эстонии зарегистрировали более сотни киберинцидентов

В прошлом месяце Департамент государственной инфосистемы (RIA) зарегистрировал более сотни инцидентов. Помимо уже известных утечек с государственного портала, были обнаружены атака вируса-вымогателя на судебного исполнителя и широкомасштабная атака в международном киберпространстве. Читать далее...

Транспортный хаос угрожает эстонским магазинам

Из-за случаев заболевания ковидом в крупных портах Китая, продолжающихся вторую неделю подряд, возникли огромные очереди из контейнерных судов. Задерживающийся товар создает проблемы и эстонским торговцам. Читать далее...

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