Марек Сеэр рекомендует желающим привиться не дожидаться вакцины Janssen

По словам Сеэра, производитель Janssen испытывает трудности с поставками, и неизвестно, когда они будут преодолены. В то же время вакцины Pfizer и Moderna доступны, их дожидаться не нужно. «Идите и вакцинируйтесь тем, что есть», - сказал он.