Желающим привиться от Covid советуют не дожидаться вакцины Janssen
Возглавляющий рабочую группу по вакцинации против COVID-19 Марек Сеэр рекомендует желающим вакцинироваться не дожидаться однодозовой вакцины Janssen.
Возглавляющий рабочую группу по вакцинации против COVID-19 Марек Сеэр рекомендует желающим вакцинироваться не дожидаться однодозовой вакцины Janssen.
По словам Сеэра, производитель Janssen испытывает трудности с поставками, и неизвестно, когда они будут преодолены. В то же время вакцины Pfizer и Moderna доступны, их дожидаться не нужно. «Идите и вакцинируйтесь тем, что есть», - сказал он.
Темпы вакцинации снизилось, хотя в то же время возможностей вакцинации стало больше, сказал Сеэр. Он привел в пример возможность вакцинации по субботам и воскресеньям как минимум в одном торговом центре в каждом округе.