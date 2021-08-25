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Желающим привиться от Covid советуют не дожидаться вакцины Janssen

Вакцина Janssen. ФОТО: Shutterstock

Возглавляющий рабочую группу по вакцинации против COVID-19 Марек Сеэр рекомендует желающим вакцинироваться не дожидаться однодозовой вакцины Janssen.

По словам Сеэра, производитель Janssen испытывает трудности с поставками, и неизвестно, когда они будут преодолены. В то же время вакцины Pfizer и Moderna доступны, их дожидаться не нужно. «Идите и вакцинируйтесь тем, что есть», - сказал он.

Темпы вакцинации снизилось, хотя в то же время возможностей вакцинации стало больше, сказал Сеэр. Он привел в пример возможность вакцинации по субботам и воскресеньям как минимум в одном торговом центре в каждом округе.

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