В Кабуле впервые за десять дней открылись банки
В Кабуле впервые после прихода в город талибов 15 август открылись банки, передает Sky News.
В Кабуле впервые после прихода в город талибов 15 август открылись банки, передает Sky News.
Пока банки выдают гражданам небольшие суммы, отмечает телеканал.
К банкам выстроились очереди, талибы с палками их упорядочивают, как пишут очевидцы.
Ранее жители Кабула жаловались, что банки закрыты, наличные в банкоматах кончились, банковские счета заморожены, а продукты начали дорожать.
Британские военные, которые вместе с американцами организуют эвакуацию в аэропорту Кабула, говорят, что ситуация с желающими выехать становится все более хаотичной. Корреспондент Sky News с места событий сообщил, что талибы постепенно перестают пропускать афганцев в аэропорт. МИД Польши сообщил, что его страна прекращает вывозные рейсы из Афганистана из соображений безопасности.