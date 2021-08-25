Ср, 25.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз

В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Афганцы в очереди перед банком, 25 августа. ФОТО: AKHTER GULFAM

В Кабуле впервые после прихода в город талибов 15 август открылись банки, передает Sky News.

Пока банки выдают гражданам небольшие суммы, отмечает телеканал.

К банкам выстроились очереди, талибы с палками их упорядочивают, как пишут очевидцы.

Ранее жители Кабула жаловались, что банки закрыты, наличные в банкоматах кончились, банковские счета заморожены, а продукты начали дорожать.

Британские военные, которые вместе с американцами организуют эвакуацию в аэропорту Кабула, говорят, что ситуация с желающими выехать становится все более хаотичной. Корреспондент Sky News с места событий сообщил, что талибы постепенно перестают пропускать афганцев в аэропорт. МИД Польши сообщил, что его страна прекращает вывозные рейсы из Афганистана из соображений безопасности.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back