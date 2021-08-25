В Кабуле впервые за десять дней открылись банки

Британские военные, которые вместе с американцами организуют эвакуацию в аэропорту Кабула, говорят, что ситуация с желающими выехать становится все более хаотичной. Корреспондент Sky News с места событий сообщил, что талибы постепенно перестают пропускать афганцев в аэропорт. МИД Польши сообщил, что его страна прекращает вывозные рейсы из Афганистана из соображений безопасности.