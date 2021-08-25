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Девушки пытались вынести из магазина товар на 600 евро

ФОТО: Shutterstock

В субботу, 21 августа, днем в Pärnu Keskus охранник G4S задержал девушек, которые пытались украсть в магазине спортивную одежду на сумму 600 евро.

В 13:34 охранник сообщил в центр управления охранного предприятия о том, что получил информацию о попытке кражи. На место был отправлен патрульный экипаж G4S. По словам охранника, сигнал тревоги поступил из магазина Sportland Outlet в торговом центре Pärnu Keskus.

На месте происшествия охранник получил от продавцов информацию, что две молодые девушки собираются похитить большое количество одежды. Увидев охранника, девушки испугались и попытались уйти из магазина. Охранник задержал их и вызвал полицию.

В сумках лежали спортивные вещи, которые девушки пытались украсть: рейтузы, кофты, брюки, куртки и бюстгальтеры. С собой у них был аппарат для удаления защитных элементов, с помощью которого они сняли с одежды всю защиту. Также они сорвали с вещей ценники и тем самым испортили товар на сумму 180 евро.

Задержанных передали полиции, которая доставила их в участок. Ранее эти девушки уже попадались на краже товара в торговом центре Kaubamajakas.

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