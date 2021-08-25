Лутсар: вакцины неидеальны, их эффект начинает понемногу исчезать

Лутсар заявила, что вакцины помогают против всех штаммов коронавируса, но в то же время ясно, что вакцины неидеальны. «Эффекты вакцин постепенно исчезают», - отметила Лутсар.

Профессор вирусологии рассказала, что вакцины были представлены на рынке после двух месяцев наблюдения за людьми, получившими вакцину, и эти наблюдения подтвердили высокий процент эффективности. «Сейчас мы начинаем получать данные из реальной жизни, которые показывают, что первоначальная высокая эффективность, превышающая 90 процентов, начинает снижаться», - сказала Лутсар.

Это особенно касается инфекций легкой и средней степени тяжести. «Интересно, что для предотвращения тяжелых инфекций (случаев с госпитализацией) вакцины по-прежнему очень хороши, а это означает, что их эффективность все еще превышает 90 процентов», - сказала глава научного совета.

- Это только мне кажется, или мы действительно встречаем осень с большим оптимизмом, чем в прошлом году?

- Это кажется не только вам. С одной стороны, есть вакцины, с другой стороны, у нас больше и знаний. Неизвестность - самое трудно, а также она приводит к неправильным решениям. Теперь мы по крайней мере знаем, как этот вирус ведет себя и распространяется. Способы распространения вируса довольно хорошо известны, и у нас есть вакцины, а скоро их будет еще больше. Мы также знаем, как действуют эти вакцины, что они делают, а что нет. Это определенно вселяет в вас уверенность. Мы знаем и то, в какой области нам необходимо больше знаний. Нам больше не нужно искать знания повсюду, мы можем быть более сфокусированными.

- Известно ли на сегодня в точности, как ведет себя штамм "дельта"?

- Штамм "дельта" распространяется так же, как штаммы "альфа", "бета", "гамма" и так далее. Любой последующий штамм должен быть сильнее предыдущего, в противном случае он просто не сможет взять верх над предшественниками. Штамм "дельта" взял верх над штаммом "альфа", а штамм "альфа" одолел все предыдущие. Потенциал распространения у дельта-штамма примерно в 1,4 - 1,5 раза лучше, чем у альфа-штамма. Он распространяется быстрее, потому что он быстрее размножается, а его вирусная нагрузка в носоглотке выше, поэтому передающегося вируса попросту больше. Штамм "дельта" может распространяться через респираторные капли (при разговоре, крике, пении), но также было доказано, что он может распространяться в виде аэрозолей, которые могут оставаться в воздухе в течение некоторого времени. Распространение в виде аэрозоля намного хуже, чем прямой контакт, поскольку прямого контакта можно избежать, но если вирус просто плавает в помещении, его труднее и подхватить. При этом он не распространяется при контакте с поверхностями. Вероятно, на игровых и спортивных площадках и с купленными в магазине продуктами штамм "дельта" не передается.