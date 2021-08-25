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Лутсар: вакцины неидеальны, их эффект начинает понемногу исчезать

  • Эффективность вакцин против штамма
  • Шанс вакцинированного попасть в больницу в десять раз меньше
  • Коллективный иммунитет недостижим из-за мутаций вируса

Профессор вирусологии и глава научного совета Ирья Лутсар заявила в прямом эфире Postimees, что в случае легких и умеренных инфекций COVID-19 действие вакцин со временем будет уменьшаться. «Снижение будет происходить постоянно с течением времени, а не внезапно падать на шестой или четвертый месяц», - сказала она.

Лутсар заявила, что вакцины помогают против всех штаммов коронавируса, но в то же время ясно, что вакцины неидеальны. «Эффекты вакцин постепенно исчезают», - отметила Лутсар.

Профессор вирусологии рассказала, что вакцины были представлены на рынке после двух месяцев наблюдения за людьми, получившими вакцину, и эти наблюдения подтвердили высокий процент эффективности. «Сейчас мы начинаем получать данные из реальной жизни, которые показывают, что первоначальная высокая эффективность, превышающая 90 процентов, начинает снижаться», - сказала Лутсар.

Это особенно касается инфекций легкой и средней степени тяжести. «Интересно, что для предотвращения тяжелых инфекций (случаев с госпитализацией) вакцины по-прежнему очень хороши, а это означает, что их эффективность все еще превышает 90 процентов», - сказала глава научного совета.

- Это только мне кажется, или мы действительно встречаем осень с большим оптимизмом, чем в прошлом году?

- Это кажется не только вам. С одной стороны, есть вакцины, с другой стороны, у нас больше и знаний. Неизвестность - самое трудно, а также она приводит к неправильным решениям. Теперь мы по крайней мере знаем, как этот вирус ведет себя и распространяется. Способы распространения вируса довольно хорошо известны, и у нас есть вакцины, а скоро их будет еще больше. Мы также знаем, как действуют эти вакцины, что они делают, а что нет. Это определенно вселяет в вас уверенность. Мы знаем и то, в какой области нам необходимо больше знаний. Нам больше не нужно искать знания повсюду, мы можем быть более сфокусированными.

- Известно ли на сегодня в точности, как ведет себя штамм "дельта"?

- Штамм "дельта" распространяется так же, как штаммы "альфа", "бета", "гамма" и так далее. Любой последующий штамм должен быть сильнее предыдущего, в противном случае он просто не сможет взять верх над предшественниками. Штамм "дельта" взял верх над штаммом "альфа", а штамм "альфа" одолел все предыдущие. Потенциал распространения у дельта-штамма примерно в 1,4 - 1,5 раза лучше, чем у альфа-штамма. Он распространяется быстрее, потому что он быстрее размножается, а его вирусная нагрузка в носоглотке выше, поэтому передающегося вируса попросту больше. Штамм "дельта" может распространяться через респираторные капли (при разговоре, крике, пении), но также было доказано, что он может распространяться в виде аэрозолей, которые могут оставаться в воздухе в течение некоторого времени. Распространение в виде аэрозоля намного хуже, чем прямой контакт, поскольку прямого контакта можно избежать, но если вирус просто плавает в помещении, его труднее и подхватить. При этом он не распространяется при контакте с поверхностями. Вероятно, на игровых и спортивных площадках и с купленными в магазине продуктами штамм "дельта" не передается.

- Есть ли уверенность в том, что представленные сегодня на рынке вакцины помогают против штамма "дельта"?

- Да, вакцины помогают против всех штаммов. Однако ясно, что вакцины не идеальны. Эффект от вакцин постепенно исчезает. За вакцинированными людьми наблюдали в течение двух месяцев, прежде чем вакцины были выведены на рынок. Конечно, за этими людьми будут продолжать наблюдение, но мы начинаем получать данные из реальной жизни, которые показывают, что первоначальная высокая эффективность, превышающая 90 процентов, начинает снижаться. Снижение начинает происходить постоянно, а не внезапно падать на шестой или четвертый месяц. Это особенно касается инфекций легкой и средней степени тяжести. Интересно, что вакцины по-прежнему очень хорошо предотвращают тяжелые инфекции (случаи госпитализации), то есть их эффективность все еще превышает 90%.

- Ходили разговоры, что сегодняшние вакцины созданы на основе изначального уханьского штамма. Теперь же штамм "дельта" настолько развился, что сегодняшние вакцины недостаточно эффективны.

- Это не совсем так, поскольку эффективность вакцин начала снижаться еще до того, как штамм "дельта" получил широкое распространение. Однако правда и в том, что относительно недавнее британское исследование показало, что эффективность вакцин против штамма "дельта" примерно на десять процентных пунктов ниже. В то время как их эффективность в отношении уханьского штамма составляла 91-92%, в отношении штамма "дельта" она составляет скорее 81-82%.

- Коронавирус развивается или уже развился в обычное сезонное вирусное заболевание?

- Вероятно, развивается. Фактически, есть только две возможности: либо вирус полностью исчезнет (мы не видим такой возможности), либо он станет сезонным коронавирусом, как и другие коронавирусы, которые каждый сезон вызывают кашель, насморк и пневмонию. Он еще не дошел до этого, потому что все еще слишком много серьезных инфекций, вызванных covid-19, особенно у непривитых людей. Мы видим по Эстонии, что 80 процентов людей, попадающих в больницу, полностью не вакцинированы.

Во-вторых, в больницу попадают преимущественно пожилые люди. Мы постоянно слышим: «Я старый человек, особо из дома не выхожу, поэтому вакцина мне не нужна». Именно эти люди и попадают в больницу, и им нужна вакцина!..

- Означает ли это, что если в какой-то момент коронавирус станет так называемым обычным сезонным вирусным заболеванием, нам придется каждую осень вакцинироваться заново?

- На данный момент это очень сложно сказать, потому что это было бы слишком большим домыслом. Мы не знаем, когда мы сможем сказать, что у нас достаточно хороший иммунитет, что этот коронавирус стал распространенным заболеванием, которое больше не вызывает очень серьезных инфекций. Мы не так уж далеко от этого. В настоящее время вакцинация необходима в первую очередь для предотвращения серьезных случаев заболевания, госпитализации и последующей смерти. Сегодня ежедневно коронавирус все еще вызывает очень серьезные случаи.

- Эстония радостно отметила свой день рождения. Научный совет и правительство не боялись больших вспышек вируса?

- Да, это действительно болезнь, распространяющаяся на мероприятиях, но, насколько я знаю, на каждом мероприятии проверяли так называемый паспорт здоровья. Большинство мероприятий также проходили на открытом воздухе. Британцы опубликовали свои результаты по Евро-2020, и он значительно повысил уровень заражения коронавирусом в Англии. При этом они подчеркивают, что заражение не обязательно произошло на стадионе Уэмбли или другом стадионе, а, вероятно, до или после события.

- Вы указали, что требуется так называемый паспорт здоровья, но мы знаем, что вакцинированные люди также являются носителями вируса.

- Да, мы это знаем. Около 20 процентов новых случаев каждый день составляют полностью вакцинированные, на что указывает положительный результат ПЦР-теста. Этот тест должен быть положительным, потому что, если вирус находится вне человеческого тела, он не знает, кто был вакцинирован, а кто нет. Вирус проникает в нашу носоглотку одинаково. Когда он попадает в носоглотку непривитого человека, там ничего не оказывает ему сопротивления, и он попадает в клетки и начинает там размножаться. У вакцинированного человека вирус атакуется антителами и гибнет. Также следует отметить, что когда вакцинированный человек встречается с другими вакцинированными, они также менее восприимчивы. Мы видели, что у вакцинированного человека вероятность заразиться в четыре раза ниже. Даже если он заразится, вероятность его госпитализации в два раза ниже. Если мы умножим эти числа, вероятность госпитализации привитого человека гораздо ниже, чем непривитого.

- Еще весной ученые надеялись на коллективный иммунитет. Я так понимаю, что сегодня ученые пришли к выводу, что в отношении коронавируса коллективный иммунитет не развивается. Почему так?

- Да, была большая надежда на коллективный иммунитет. Однако в настоящее время наблюдается, - что иногда вызывает удивление - что коронавирус очень быстро мутирует. Сомневаюсь, что штамм "дельта"останется последним вариантом. Обязательно появятся новые штаммы, и коллективный иммунитет вряд ли будет достигнут. Однако в то же время возможен хороший индивидуальный иммунитет. Вакцины и перенос заболевания хорошо работают на индивидуальном уровне, и можно добиться хорошего иммунитета. Ставить перед собой цель коллективного иммунитета обществу сегодня, возможно, не нужно.

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