Лутсар: вакцины неидеальны, их эффект начинает понемногу исчезать
- Эффективность вакцин против штамма
- Шанс вакцинированного попасть в больницу в десять раз меньше
- Коллективный иммунитет недостижим из-за мутаций вируса
Профессор вирусологии и глава научного совета Ирья Лутсар заявила в прямом эфире Postimees, что в случае легких и умеренных инфекций COVID-19 действие вакцин со временем будет уменьшаться. «Снижение будет происходить постоянно с течением времени, а не внезапно падать на шестой или четвертый месяц», - сказала она.