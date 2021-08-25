ФОТО: BBC News

За полторы недели со взятия Кабула талибами из Афганистана эвакуировали тысячи человек. Только из хаоса люди попали в полную неопределенность: многие до сих пор находятся на военных базах США в третьих странах и не знают, что будет с ними дальше.

За полторы недели со взятия Кабула талибами* из Афганистана эвакуировали тысячи человек. Только из хаоса люди попали в полную неопределенность: многие до сих пор находятся на военных базах США в третьих странах и не знают, что будет с ними дальше.

*"Талибан" признан террористической организацией и запрещен во многих странах мира, в том числе в России.

Самый ужасный день

Рамину Рахману 27 лет. У него коротко подстриженная борода и татуировки по всему телу. Последние годы он работал в Афганистане фрилансером - в основном, сотрудничал с немецкими газетами и телеканалами.

Журналиста спас его приятель из Германии - позвонил утром 15 августа и посоветовал как можно скорее, бросив все, бежать в аэропорт Кабула. Рамин схватил ноутбук и телефон. Визы у него не было.

“Всю безнадежность ситуации я почувствовал, когда оказался в международном терминале аэропорта. Там были тысячи людей, которые пытались уехать из страны. Они стали паниковать, когда поняли, что гражданских рейсов больше нет. Началась давка. Я спрятался в углу, мне было очень страшно. И тут из окна я увидел, как люди штурмуют переполненный самолет. Как их выталкивают с трапа, потому что в самолете больше не было места. Как они кричат так громко, что их крики слышны даже в здании аэропорта”, — вспоминает Рахман.

Ближе к вечеру началась новая волна паники - кто-то крикнул, что талибы ворвались в здание аэропорта. Люди высыпали на летное поле и взлетно-посадочную полосу. В толпе Рамин Рахман увидел, как несколько американских военных сопровождают группу людей к самолету. Он побежал за ними.

“Я помню, как экипаж орал, что никто никуда не полетит, потому что на борту слишком много людей. Кто-то кричал: ‘Выходите из самолета!’ Потом появились солдаты — они начали выталкивать людей наружу”.

Рамин был зажат в середине толпы: “Я смотрел на женщин с маленькими детьми на руках и чувствовал себя виноватым”. Когда Рахман уже собрался с духом, чтобы уступить место детям, американцы окружили самолет — поступила информация об угрозе. Двери заблокировали. Следующий час самолет неподвижно стоял на полосе. А потом внезапно начал маневрирование, разогнался и пошел на взлет.

“Это был самый ужасный день в моей жизни. Но когда самолет оторвался от взлетной полосы, я понял, что жив. И почувствовал невероятное спокойствие и счастье. Рядом со мной был мужчина с ребенком. Ребенок плакал и мужчина тоже плакал. Он плакал, потому что боялся за своих родных, которые оставались в Афганистане”.

88 тысяч просьб об американской визе

Военный самолет приземлился в Дохе, столица Катара. Сотни и тысячи прилетевших раньше беженцев временно разместили в огромных ангарах на территории американской авиабазы.

“Это выглядит как военный лагерь. Повсюду военные. И куча правил, которым нужно подчиняться. Внутри базы очень холодно, снаружи — очень жарко. Люди часами стоят в очереди, чтобы получить еду. Пока мы ждем, люди задают вопросы: отправят ли нас американцы обратно в Кабул? Или заберут в США? Или куда-то еще?” — рассказывает Рамин Рахман.

США пока что пообещали принять 22 тысячи беженцев. Но Америке только предстоит понять, где они могут разместить такое количество людей. На данный момент решение временное — лагерь на территории форта Маккой, военного гарнизона в штате Висконсин, и аналогичный лагерь Форт Блисс, штат Техас.

Дальше дела беженцев передадут руководству штатов, которые согласны их принять на своей территории. На данный момент 11 американских штатов пообещали разместить беженцев. Во главе шести из этих штатов — республиканцы, пяти — демократы.

План выглядел бы реалистичным, если бы уже сейчас не было понятно: уже больше 88 тысяч афганцев, которые сотрудничали с США в Афганистане, подали документы на получение специальных виз, как рассказал Би-би-си представитель Госдепа, попросивший не называть своего имени, поскольку не уполномочен общаться с прессой.

Это — не считая членов их семей. Сколько человек на самом деле окажется в США — вопрос открытый; дело в том, что Вашингтон ведет переговоры о размещении беженцев в третьих странах.

Временно принять беженцев, личные дела которых обрабатывает США, согласились Албания, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Чили, Косово, Северная Македония, Мексика, Польша, Катар, Руанда и Уганда — и без того самая большая по числу беженцев африканская страна.

Британия на постоянной основе готова принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана, приоритет будет отдаваться женщинам и детям, которые оказались в сегодняшнем Афганистане в наиболее уязвимом положении.

“Эти заголовки в медиа — про 20 тысяч человек — звучали очень привлекательно. Но если вчитаться, то становится понятно, что в первый год Британия примет пять тысяч человек, а потом правительство оценит ситуацию и примет дальнейшее решение”, — говорит Мохаммад Азиф, глава Афганского фонда соблюдения прав человека, базирующегося в Глазго. Азиф сам бежал от талибов в 2000 году и попросил убежище в Шотландии.

Азиф каждый день созванивается со своими друзьями в Афганистане, в основном — бывшими афганскими чиновниками и дипломатами.

“Говорил сегодня со своим приятелем, который работал дипломатом в посольстве Афганистана в Лондоне. Сейчас он прячется. Другие чиновники сидят по домам, выходить на улицу небезопасно, — рассказывает афганский правозащитник. — Талибы творят, что хотят. Тысячи людей в районе аэропорта Кабула надеются уехать из страны. Но их не берут. Посольства забирают граждан своих стран и тех афганцев, с которыми они работали. Так что лишь немногие попадут в США, Канаду или Британию”.

Все исчезло за минуту

У Хассины Сайед вид на жительство в Британии. Ее муж и дети живут в Англии. Сама она часто бывает в родном Афганистане.

За несколько дней до захвата Кабула Хассина прилетела в Афганистан на свадьбу друзей. “Мы вообще не представляли, что талибы могут так быстро захватить власть. Я ехала в машине со своим водителем, планировала, что мне нужно успеть сделать в ближайшие дни. И тут я понимаю, что талибы вошли в Кабул. То, что происходило дальше, было похоже на сцену из фильма. Люди были в панике, я тоже запаниковала. Я начала переживать за безопасность водителя и сказала ему немедленно ехать домой. Сама я осталась на улице. До дома далеко, идти по тротуарам небезопасно. Я начала судорожно обзванивать друзей, которые жили в том районе, чтобы скорее уйти с улиц”, — рассказывает она.

В квартире друзей Хассина начала звонить мужу, в посольство, друзьям, умоляя всех помочь. Через несколько часов ей перезвонил муж: “Он велел мне, несмотря на то, что талибы были в городе, сесть в машину и ехать в безопасное место, которое организовали британские военные. Я послушалась, спряталась в багажнике и добралась”.

Документов — кроме афганского паспорта и британских водительских прав — у Хассины не было. Она боялась, что из-за этого ее не посадят на самолет, тем более что в “безопасном месте” были сотни афганских беженцев, которые надеялись выбраться из страны. Но британцы быстро нашли Хассину в своих базах и вместе с другими беженцами разрешили ей подняться на борт военного самолета.

“Это был самолет, полный плачущих афганцев. Мы плакали, потому что потеряли все, чего добились за последние двадцать лет. Все исчезло за одну минуту. И мы плакали, потому что оставляли других людей в Афганистане”.

Военный борт прилетел в Дубай, а оттуда Хассину переправили в английский Бирмингем. Сейчас она проходит карантин в отеле.

Британия приняла уже несколько тысяч человек, эвакуированных из Афганистана - и как выяснилось, не была к этому полностью готова. Газета The Guardian сообщила, что дети, вывезенные из Кабула, живут в отеле без денег, запасной одежды, обуви и доступа к медицинской помощи. Один несовершеннолетний афганец, которого привезли в Британию около месяца назад, рассказал журналистам, что беженцам не предоставили переводчика, из-за этого многие не знали, как найти адвоката, который помог бы составить прошение о предоставлении убежища.

Несколько благотворительных организацией попросили у властей разрешения зайти в отель и осмотреть детей, но одобрения от министерства внутренних дел, ответственного за беженцев, не получили.

Представители мусульманского сообщества предложили привезти детям халяльной еды, но тоже получили отказ.

20 августа пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа отеля в Шеффилде и разбился насмерть всего через несколько дней после прибытия в Британию. Вскоре после происшествия выяснилось, что этот отель уже ранее признавали непригодным для проживания.

В ответ на обвинения со стороны журналистов и благотворительных организаций министерство внутренних дел ответило: “Статья изобилует неточностями и ложными утверждениями. Мы работаем днем и ночью, чтобы обеспечить благополучие и удовлетворить потребности детей, находящихся на нашем попечении”.

Две тысячи километров пешком

Точных данных о том, сколько человек уже покинули Афганистан, нет. В понедельник Белый дом заявил, что с 14 августа США эвакуировали 60 тысяч человек из аэропорта Кабула. Непонятно, какое число людей при этом было с афганскими паспортами, а сколько человек являются гражданами Америки и других стран.

Минобороны Британии с 13 августа эвакуировало восемь с половиной тысяч человек, из них 5200 — граждане Афганистана.

Map ФОТО: BBC

Аэропорт Кабула — единственный действующий в стране, покинуть страну можно только через него: талибы контролирует все основные погранпункты со странами-соседями. Официально пересекать границу разрешается только с целью торговли.

Несмотря на это, в неразберихе и хаосе последних недель нескольким тысячам афганцев удалось пересечь сухопутную границу — уже после того, как талибы взяли Кабул под свой контроль, этим людям удалось попасть в Пакистан. Еще около полутора тысяч человек — по самым предварительным расчетам — попали в Узбекистан.

Там на афгано-узбекской границе развернули палаточный лагерь для беженцев. По официальным данным, в лагере живут около 150 человек.

Узбекистан стал временным домом и для десятков афганских военных, которые пересекли границу в ночь на 15 августа. Среди военных были и раненые. Узбекистан временно разместил их в ковидном госпитале около военного полигона. Но в тот же день МИД страны заявил, что начал переговоры с Афганистаном о возвращении этих людей на родину.

Часть беженцев перебралась в соседний Таджикистан. Среди них — и солдаты афганской армии. Таджикистан пообещал принять до ста тысяч беженцев из Афганистана, но скольким удалось уже пересечь границу — непонятно.

Chart ФОТО: BBC

Часть людей направляется в Турцию. Большинство рассчитывает оттуда добраться до Европы. Беженцы преодолевают более двух тысяч километров, причем большую часть этой дистанции — пешком. Маршрут лежит через Иран.

Журналисты The New York Times поговорили с десятками афганцев, с которые хотели попасть в Турцию. По словам беженцев, они пытались переходить границу большими группами — иногда даже сотнями человек, — но лишь немногим удалось ускользнуть от турецких пограничников и избежать задержания. По данным NYT, в приграничном районе Ирана сейчас находятся тысячи афганцев, которые ищут возможность пробраться в Европу.

За последние годы Турция уже приняла 3,6 млн сирийских беженцев и около 300 тысяч афганцев. Расходы на их содержание все чаще становятся темой жарких споров в Турции, экономика которой и так переживает кризис. Вспышки ксенофобии в обществе возникают все чаще — полиция регистрирует вооруженные нападения на беженцев и мигрантов.

Пакистан и Иран за прошлый год приняли максимальное для себя число беженцев из Афганистана: по данным ООН, в 2020 году 1,5 млн человек бежали в Пакистан, еще 780 тысяч — в Иран.

Сейчас, во время новой волны кризиса, Иран согласился установить палатки для беженцев в приграничном районе, но официально власти обещают отправить всех на родину, как только “ситуация в Афганистане улучшится”.

Еще десятки тысяч беженцев из Афганистана пока что не получили никакого официального статуса. Больше всего таких людей без документов в Турции (125 тысяч), в Германии (33 тысячи) и Греции (20 тысяч).

Чиновники Евросоюза слишком хорошо помнят миграционный кризис 2015 года и вряд ли стремятся его повторить. Канцлер Германии Ангела Меркель, которую больше всего критиковали шесть лет назад за политику открытых дверей в отношении мигрантов, сегодня пообещала принять “некоторое количество афганцев”, но не стала называть цифры. Вместо этого правительство Германии сфокусируется на помощи беженцам в соседних с Афганистаном странах.

Президент Франции Эммануэль Макрон, всегда отличавшийся жестким отношением к миграции, уже заявил, что Европа должна “защитить себя от волн нелегальных мигрантов из Афганистана”.

Фрилансер Рамин Рахман, временно живущий на военной базе в Дохе, рассчитывает попасть в Германию — он много работал с немецкими коллегами.