Спецкомиссия по иммунной профилактике обсудила необходимость ревакцинации

По оценке экспертов, для профилактики тяжелых случаев заболевания ковидом и через это перегрузки системы здравоохранения по-прежнему нужно сосредоточиться на вакцинации еще не привитых людей. В введении доз эффективности, то есть ревакцинации, экспертная комиссия пока потребности еще не видит, но за добавляющимися данными о потребности в больничном лечении, заболеваемости вакцинированных и влиянии третьей дозы вакцины наблюдают постоянно.

«Экспертная комиссия единодушно пришла к выводу, что сейчас мы, прежде всего, должны сосредоточиться на еще невакцинированных людях, и среди них особенно на вакцинации пожилых людей. Это люди, которые с большой долей вероятности при заражении перенесут болезнь тяжело и будут нуждаться в госпитализации. При этом, невакцинированный человек заболевает в четыре раза чаще и попадает в больницу в 8-10 раз чаще, чем полностью вакцинированный», - сказала член экспертной комиссии, профессор Ирья Лутсар.

«Чтобы начинать ревакцинацию, по оценке комиссии, пока еще нет достаточного количества научных данных. Мы видим, что эффективность вакцин от Covid-19 для профилактики тяжелого течения заболевания по-прежнему очень хорошая — 90 процентов и выше. Чтобы обсудить вопросы экспертная комиссия соберется во второй половине сентября после публикации дополнительных научных данных и основательного анализа собственных данных Эстонии».

Министерство социальных дел написало четыре возможных сценария ревакцинации. В них предусмотрены возможности, что возникнет надобность ревакцинировать всех вакцинированных уже через 12 месяцев после окончания курса, или что дополнительная доза потребуется группе людей в зависимости от устойчивости иммунного ответа, или если ревакцинировать придется людей, получивших конкретную вакцину.

В случае так называемой третьей дозы, комиссия советует различать дополнительную дозу и дозу эффективности. В дополнительной дозе для завершения курса вакцинации нуждаются люди, имеющие серьезную иммунную недостаточность, у которых после двух доз (в случае вакцины Janssen одной) не возникло достаточной защиты, например, люди с донорскими органами или злокачественными опухолями, которые находятся на иммунно супрессирующей терапии. В дозе эффективности после определенного периода времени из-за снижения иммунитета могут нуждаться все, прошедшие курс вакцинации люди.

Экспертная комиссия считает важным продолжать подготовку к началу введения как дополнительной дозы, так и дозы эффективности. Рекомендации по введению дополнительной дозы людям с иммунной недостаточностью можно будет дать в сентябре, после получения дополнительных научных данных. Для начала введения дозы эффективности сейчас пока нет достаточной научной информации. Также пока еще ни один производитель вакцины не начал процесс получения разрешения на продажу в Европейском департаменте лекарств.

Кроме того, экспертная комиссия обсудила противопоказания при вакцинации от Covid-19. Противопоказанием к введению вакцины является повышенная чувствительность к действующему веществу вакцины или к любому вспомогательному веществу. К этому в случае вакцин Janssen и AstraZeneca добавилось противопоказание для людей, у которых раньше проявлялся синдром протекающих капилляров.

Государственная экспертная комиссия по иммунной профилактике — это комиссия, консультирующая Министерство социальных дел по вопросам государственного плана иммунизации и других вакцинаций, в которую входят аллергологи-иммунологи, инфекционисты, семейные врачи, детские врачи, медицинские сестры, представители Департамента здоровья, Департамента лекарств, Больничной кассы и Министерства социальных дел.