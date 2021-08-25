Привезенные в Эстонию афганцы сначала будут помещены в центр для беженцев Вао
Вывезенные из Афганистана трое человек, сотрудничавших с Эстонией, сначала вместе с семьями будут размещены в центре для беженцев в Вао.
Вывезенные из Афганистана трое человек, сотрудничавших с Эстонией, сначала вместе с семьями будут размещены в центре для беженцев в Вао.
В настоящее время с помощью эстонских союзников трое афганцев, сотрудничавших с эстонской организацией по оказанию помощи в развитии, и члены их семей, то есть в общей сложности 13 человек, были вывезены из Афганистана. В ближайшее время эти три семьи прибудут в Эстонию.
Афганцев сначала поместят в центр депортации на срок до двух дней, а затем в центр беженцев Вао.
На прошлой неделе правительство решило, что Эстония примет до 30 афганцев. Около 20 из них - это люди, сотрудничавшие с эстонским НКО, и члены их семей.
Эстонии помогают вывести людей из Афганистана Франция и Польша.
Также Эстония готова в этом году принять еще пять человек, которые сотрудничали с ЕС и еще пять, сотрудничавших с НАТО, а также членов их семей.