Привезенные в Эстонию афганцы сначала будут помещены в центр для беженцев Вао

В настоящее время с помощью эстонских союзников трое афганцев, сотрудничавших с эстонской организацией по оказанию помощи в развитии, и члены их семей, то есть в общей сложности 13 человек, были вывезены из Афганистана. В ближайшее время эти три семьи прибудут в Эстонию.

Афганцев сначала поместят в центр депортации на срок до двух дней, а затем в центр беженцев Вао.

На прошлой неделе правительство решило, что Эстония примет до 30 афганцев. Около 20 из них - это люди, сотрудничавшие с эстонским НКО, и члены их семей.

Эстонии помогают вывести людей из Афганистана Франция и Польша.