Ср, 25.08.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Олимпиада
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Привезенные в Эстонию афганцы сначала будут помещены в центр для беженцев Вяо

Привезенные в Эстонию афганцы сначала будут помещены в центр для беженцев Вяо

Центр для беженцев в Вяо. ФОТО: MARIANNE LOORENTS / VIRUMAA TEATAJA

Вывезенные из Афганистана трое человек, сотрудничавших с Эстонией, сначала вместе с семьями будут размещены в центре для беженцев в Вяо.

В настоящее время с помощью эстонских союзников трое афганцев, сотрудничавших с эстонской организацией по оказанию помощи в развитии, и члены их семей, то есть в общей сложности 13 человек, были вывезены из Афганистана. В ближайшее время эти три семьи прибудут в Эстонию.

Афганцев сначала поместят в центр депортации на срок до двух дней, а затем в центр беженцев Вяо.

На прошлой неделе правительство решило, что Эстония примет до 30 афганцев. Около 20 из них - это люди, сотрудничавшие с эстонским НКО, и члены их семей.

Эстонии помогают вывести людей из Афганистана Франция и Польша.

Также Эстония готова в этом году принять еще пять человек, которые сотрудничали с ЕС и еще пять, сотрудничавших с НАТО, а также членов их семей.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back