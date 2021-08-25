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  • Жительница Таллинна приехала в Нарву в надежде получить вакцину Janssen, но эта вакцина закончилась

Жительница Таллинна приехала в Нарву в надежде получить вакцину Janssen, но эта вакцина закончилась

Вакцинационный автобус Нарвской больницы. ФОТО: Николай Андреев

По словам медиков, вакцина Janssen пользуется особой популярностью в том числе из-за того, что для завершения курса вакцинации достаточно всего одного укола. Но поставки этой вакцины в Эстонию идут со скрипом. Так, в Нарвской больнице Janssen остался только для тех, кто записывался на укол заранее. Организаторы вакцинации предлагают не ждать самую популярную вакцину, а прививаться теми, что есть в наличии.

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Жительница Таллинна рассказала Rus.Postimees, что в субботу 21 августа специально приехала в Нарву, чтобы привиться в вакцинационном автобусе Нарвской больницы, который в этот день должен был делать прививки в садоводстве в нарвском дачном районе Кулгу. Но уже на месте женщина выяснила, что вакцинацию отменили из-за дождя. А чуть позже выяснилось, что вакцины Janssen в Нарве и вовсе больше не предлагают.

“Все хотят Janssen. Человек 30 в день, в среднем, подходят к автобусу и разворачиваются, потому что нет Janssen. Когда мы вакцинируем без регистрации, мы, к сожалению, не можем обеспечить наличие той вакцины, которую люди хотят, - сказала старшая сестра Нарвской больницы Наталья Метелица. - Те, кто регистрировался на вакцину Janssen, получат ее, она у нас есть. Но эти дозы лежат в холодильнике для конкретных людей, которые через digilugu.ee себя зарегистрировали”.

Старшая сестра считает, что Janssen популярен потому, что курс вакцинации состоит только из одного укола, а также потому, что он изготовлен по старой проверенной технологии, по которой давно делают, например, вакцины от гриппа.

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