Жительница Таллинна приехала в Нарву в надежде получить вакцину Janssen, но эта вакцина закончилась
По словам медиков, вакцина Janssen пользуется особой популярностью в том числе из-за того, что для завершения курса вакцинации достаточно всего одного укола. Но поставки этой вакцины в Эстонию идут со скрипом. Так, в Нарвской больнице Janssen остался только для тех, кто записывался на укол заранее. Организаторы вакцинации предлагают не ждать самую популярную вакцину, а прививаться теми, что есть в наличии.