Жительница Таллинна приехала в Нарву в надежде получить вакцину Janssen, но эта вакцина закончилась

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Жительница Таллинна рассказала Rus.Postimees, что в субботу 21 августа специально приехала в Нарву, чтобы привиться в вакцинационном автобусе Нарвской больницы, который в этот день должен был делать прививки в садоводстве в нарвском дачном районе Кулгу. Но уже на месте женщина выяснила, что вакцинацию отменили из-за дождя. А чуть позже выяснилось, что вакцины Janssen в Нарве и вовсе больше не предлагают.

“Все хотят Janssen. Человек 30 в день, в среднем, подходят к автобусу и разворачиваются, потому что нет Janssen. Когда мы вакцинируем без регистрации, мы, к сожалению, не можем обеспечить наличие той вакцины, которую люди хотят, - сказала старшая сестра Нарвской больницы Наталья Метелица. - Те, кто регистрировался на вакцину Janssen, получат ее, она у нас есть. Но эти дозы лежат в холодильнике для конкретных людей, которые через digilugu.ee себя зарегистрировали”.