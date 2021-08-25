В киевском аэропорту задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook.

"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам, и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали гражданина Эстонии и оповестили Укрбюро Интерпола в Киеве. Сотрудники бюро подтвердили, что задержанный иностранец действительно находится в розыске.