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  • В киевском аэропорту задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол
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В киевском аэропорту задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол

Логотип Интерпола. ФОТО: Edgar Su / REUTERS

В международном аэропорту Киева "Борисполь" задержали человека, которого разыскивает Интерпол. Им оказался гражданин Эстонии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" в Facebook.

"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам, и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали гражданина Эстонии и оповестили Укрбюро Интерпола в Киеве. Сотрудники бюро подтвердили, что задержанный иностранец действительно находится в розыске.

Мужчину разыскивала полиция Финляндии за незаконный оборот наркотических средств. Его передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.

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