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В ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank

Swedpanga logo. ФОТО: Toomas Huik

В связи с плановыми обслуживающими работами в ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank.

Работа банковских карточек, мобильного и интернет-банка и банкоматов может быть нарушена в период 00.00-04.30, сообщил Swedbank.

Банк приносит извинения за доставленные неудобства и советует запланировать использование банковских услуг таким образом, чтобы им не помешали обслуживающие работы.

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