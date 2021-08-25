В ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank
В связи с плановыми обслуживающими работами в ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank.
В связи с плановыми обслуживающими работами в ночь на четверг может быть нарушена работа электронных каналов Swedbank.
Работа банковских карточек, мобильного и интернет-банка и банкоматов может быть нарушена в период 00.00-04.30, сообщил Swedbank.
Банк приносит извинения за доставленные неудобства и советует запланировать использование банковских услуг таким образом, чтобы им не помешали обслуживающие работы.