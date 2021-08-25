В центрах для беженцев сейчас проживают всего 14 человек
Сейчас в центре для беженцев в Вао 14 жильцов, а центр в Вягева пустует.
Сейчас в центре для беженцев в Вао 14 жильцов, а центр в Вягева пустует.
По словам пресс-секретаря AS Hoolekandeteenused, по состоянию на середину августа в центре для беженцев в Вао проживало 14 человек, все они — соискатели международной защиты, прибывшие из пяти разных стран. Большинство жильцов центра прибыли из бывших советских республик.
В центре Вягева жильцов сейчас нет.
Пресс-секретарь добавил, что жильцы центра Вао регулярно изучают эстонский язык. Люди с правом на работу работают или зарегистрированы в кассе по безработице и ищут работу. Люди заняты повседневными занятиями, как и местные жители. Дети школьного возраста учатся в школе, а дошкольники ходят в детский сад.
Эвакуированных с помощью союзников из Афганистана сотрудничавших с эстонской организацией помощи в сфере развития афганцев и их семьи поначалу разместят в центре для беженцев в Вао.