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Алексей Навальный дал первое интервью из колонии

FILE PHOTO: Russian opposition figure Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of protesters detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019. REUTERS/Shamil Zhumatov/File Photo ФОТО: SHAMIL ZHUMATOV

Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью во время своего пребывания в колонии. Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times.

В большом материале, опубликованном в американском издании, приводятся цитаты из ответов Навального (он назван в статье "самым знаменитым российским заключённым") на вопросы о его жизни в колонии, о нынешней политической ситуации в России, о политике США в отношении Кремля. На сайте Навального его соратники опубликовали, как утверждается, все заданные оппозиционеру вопросы и оригинал его ответов - на русском языке.

По словам Навального, российская государственная пропаганда "очень эффективно" преподнесла встречу президентов США и России в Женеве в июне этого года как триумф Владимира Путина, а Джо Байден, очевидно, пока не достиг целей, которые он ставил перед встречей.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции он предлагает ввести Западу против России, Навальный сказал, что выступает за санкции не против России, а против окружения Путина – как он выразился, "тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего". Ту же мысль Навальный недавно высказывал в колонке, опубликованной накануне годовщины его отравления в ряде западных СМИ. По его словам, "то, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов, – страшное разочарование".

Навальный также описал свой типичный день в колонии. Из его рассказа следует, что большую часть дня он проводит за просмотром российского телевидения – это предусмотрено распорядком дня. "В 18 часов – главная часть программы превращения преступника в нормального гражданина – "патриотическое воспитание". Мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждого дня мне особенно четко понятна суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым", – пишет, в частности, Навальный. К работе он не привлекается. По его словам, в его отряде мало людей, и всё сделано для того, чтобы он всегда был на виду у администрации.

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По словам Навального, физического насилия в колонии к нему не применяли.

"Зона специализируется на насилии психологическом. Это куда более изощренно. Тебя не будут бить – наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то избить, ударить, угрожать, – утверждает он. – В нашем лагере жестокость выражается как раз не в избиении и беззакониях, а в буквальном выполнении закона и инструкций".

Навальный отметил, что его здоровье улучшилось по сравнению с весной, когда он объявлял голодовку с требованием допустить гражданских врачей, а также что его перестали будить по ночам, проверяя как "склонного к побегу".

Говоря о политике, Навальный заявил, что "режим Путина – это историческая случайность, а не закономерность", и выразил надежду, что "рано или поздно эта ошибка будет исправлена и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития". "Мы особенные, как и любая нация, но мы Европа, и мы Запад" – этой цитатой завершается публикация в New York Times.

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