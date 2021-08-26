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Ученые призвали ускорить поиск источника коронавируса

Иллюстративное фото. ФОТО: Dinendra Haria

Необходимо быстрее возобновить расследование происхождения коронавируса, поскольку исчезают его более ранние следы. Об этом независимые эксперты заявили в журнале Nature, пишет DW.

Независимые эксперты, участвовавшие в первом исследовании о происхождении коронавируса SARS-CoV-2, которое в начале 2021 года проводилось по заказу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Китае, призывают как можно быстрее продолжить расследование. С этим призывом 11 ученых выступили в среду, 25 августа, на страницах журнала Nature.

По их мнению, уже совсем скоро такие исследования станут невозможными по объективным причинам - антитела, по которым можно сделать выводы о начальных стадиях пандемии, со временем исчезают из организмов людей и животных. Эксперты считают, что внимания заслуживают не только версии "лабораторного происхождения" или "появления вируса на рынке", но и гипотеза, согласно которой вирус мог перейти на человека на одной из ферм, где выращиваются животные, обычно живущие в дикой природе. В 2016 году на таких фермах в Китае работали около 14 миллионов человек.

ВОЗ в середине августа объявила о подготовке к проведению второй серии исследований, призванных определить происхождение SARS-CoV-2. Этот этап будет включать в себя дальнейший анализ исходных данных о наиболее ранних известных случаях болезни и изучение образцов крови, взятых у инфицированных в 2019 году, указали в ВОЗ. Организация призвала все страны отложить в сторону разногласия и работать сообща.

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