Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в американском Кливленде, пишет Rus.ERR.
Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в американском Кливленде, пишет Rus.ERR.
Накануне поздно вечером занимающая 30-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла экс-четвертую ракетку мира, нынешнего 61-го номера мирового рейтинга француженку Каролин Гарсия — 6:3, 6:3.
В четвертьфинале соперницей Анетт Контавейт станет чемпионка Олимпиады в Токио в парном разряде, 53-я ракетка мира из Чехии Катерина Синякова.