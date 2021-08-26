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Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира в Кливленде

Анетт Контавейт. ФОТО: Rob Prange

Первая ракетка Эстонии Анетт Контавейт вышла в четвертьфинал турнира категории WTA 250 в американском Кливленде, пишет Rus.ERR.

Накануне поздно вечером занимающая 30-е место в мировом рейтинге эстонка обыграла экс-четвертую ракетку мира, нынешнего 61-го номера мирового рейтинга француженку Каролин Гарсия — 6:3, 6:3.

В четвертьфинале соперницей Анетт Контавейт станет чемпионка Олимпиады в Токио в парном разряде, 53-я ракетка мира из Чехии Катерина Синякова.

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