Премьер-министры подтвердили отсоединение от российской электросети
Вчера премьер-министры Эстонии и Латвии в Килинги-Нымме открыли высоковольтную линию, соединяющую две страны, пишет Postimees.
Вчера премьер-министры Эстонии и Латвии в Килинги-Нымме открыли высоковольтную линию, соединяющую две страны, пишет Postimees.
Наверное, каждый, кто однажды летом ехал из Таллинна на Сааремаа, видел электрическую мачту «Сооребане» в Ристи, на границе Ляэне и Харьюского уездов. Авторы 45-метровой и почти 39-тонной мачты из нержавеющей стали Силле Пихлак и Сийм Туксам получили много похвал за свою работу. Это одна из 972 мачт, на которых держится новая высоковольтная линия Эстонии и Латвии.