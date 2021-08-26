Премьер-министры подтвердили отсоединение от российской электросети

Наверное, каждый, кто однажды летом ехал из Таллинна на Сааремаа, видел электрическую мачту «Сооребане» в Ристи, на границе Ляэне и Харьюского уездов. Авторы 45-метровой и почти 39-тонной мачты из нержавеющей стали Силле Пихлак и Сийм Туксам получили много похвал за свою работу. Это одна из 972 мачт, на которых держится новая высоковольтная линия Эстонии и Латвии.

Линия электропередачи от Таллинна до Риги, пролегающая через Килинги-Нымме, является третьей по счету между двумя странами. До сих пор две высоковольтные линии электропередачи пролегали через Валгу. Эти линии, построенные в 1960-1970-х годах, теперь можно реконструировать. Реконструкция линий Валмиера-Циргулийна и Валмиера-Тарту должна быть завершена в 2025 году. Если в конце того же года страны Балтии отсоединятся от российской сети, то линия электропередачи Таллинн-Рига покроет нужду в электроэнергии. Если до завершения строительства новой линии для торговли электроэнергией между двумя странами можно было использовать мощности до 1000 МВт, то после реконструкции линий в Валге объем увеличится до 1800 МВт.