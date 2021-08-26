В Эстонии прибавилось 405 зараженных, один человек скончался

Среди новых заразившихся 317 человек (78,3) не прошли вакцинацию. У 88 заразившихся (21,7%) курс вакцинации был завершен.

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция обнаружена у 130 человек. Из них 79 новых случаев приходятся на Таллинн.

В Тартумаа прибавили 72, в Вильяндимаа - 34, в Валгамаа - 23, в Йыгевамаа и ВЫрумаа - по 17 новых случаев заражения. В Ярвамаа и Пылвамаа выявлено по 16 новых случаев заражения, в Пярнумаа - 15, на Сааремаа и в Ида-Вирумаа - по 13, в Рапламаа и Ляэневирумаа - по 11, в Ляэнемаа - 8. В случае девяти положительных результатов место жительства больного в регистре народонаселения не указано.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 310 случаев на 100 000 человек.

По состоянию на утро 26 августа в больницах с COVID-19 находится 105 пациентов. 80% госпитализированных с коронавирусом не были вакцинированы.

За минувшие сутки скончался один человек - 80-летняя женщина. Всего от коронавирусной инфекции в Эстонии скончалось 1286 человек.

Как минимум одну дозу вакцины от коронавируса в Эстонии получили 715 143 человека, из которых у 600 513 иммунизация завершена. За минувшие сутки было привито 4544 человека.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).