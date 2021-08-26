Лиги: полиция не сможет одновременно повысить зарплаты и увеличить штат
Одновременное повышение зарплат и увеличение штата в полиции невозможны, заявил член парламентской фракции Партии реформ и член финансовой комиссии Юрген Лиги, пишет Rus.ERR.
Одновременное повышение зарплат и увеличение штата в полиции невозможны, заявил член парламентской фракции Партии реформ и член финансовой комиссии Юрген Лиги, пишет Rus.ERR.
Отвечая в студии передачи Terevisioon на канале ETV на вопрос о том, почему 12 миллионов из запланированных правительством весной и все еще актуальных сокращений в размере 60 миллионов евро должны быть сделаны в ущерб внутренней безопасности, Лиги ответил, что одновременного повышения зарплат полицейским и увеличения штата не будет.
Когда весной планировали следующий государственный бюджет, правительство говорило о 13 млрд евро и дефиците в размере 3,8%. В условиях нынешнего быстрого экономического роста Министерство финансов прогнозирует дефицит на уровне 1,9%. При этом правительство не отказывается от плана сократить расходы министерств в размере 60 млн евро.
"Созданный в хорошие времена крупный бюджетный дефицит сейчас требует поправок. Задачу правительства трудно назвать сокращением, расходы ведь растут, но дефицит следует уменьшить, и мы сделаем это быстрее, чем обещало прошлое правительство. Их амбиции были скромнее наших, так что речь идет о сокращении дефицита, а не расходов", – заявил реформист.