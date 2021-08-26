Лиги: полиция не сможет одновременно повысить зарплаты и увеличить штат

Отвечая в студии передачи Terevisioon на канале ETV на вопрос о том, почему 12 миллионов из запланированных правительством весной и все еще актуальных сокращений в размере 60 миллионов евро должны быть сделаны в ущерб внутренней безопасности, Лиги ответил, что одновременного повышения зарплат полицейским и увеличения штата не будет.

Когда весной планировали следующий государственный бюджет, правительство говорило о 13 млрд евро и дефиците в размере 3,8%. В условиях нынешнего быстрого экономического роста Министерство финансов прогнозирует дефицит на уровне 1,9%. При этом правительство не отказывается от плана сократить расходы министерств в размере 60 млн евро.