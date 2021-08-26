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Майк Тайсон объявил о желании поучаствовать в уличной драке

Майк Тайсон. ФОТО: Joe Scarnici

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон заявил, что желает принять участие в уличной драке, пишет "Чемпионат".

«Я хочу поучаствовать в уличной драке. Хочу, чтобы кто-то ввязался в драку со мной. Знаю, это звучит дико, не правда ли? Моя жена всегда орёт на меня и всё такое. Так что я просто ищу, на ком бы оторваться», — приводит слова Тайсона Essentially Sports. Майк Тайсон — бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе. Последний официальный бой он провёл в июне 2005 года, проиграв Кевину Макбрайду.

В ноябре 2020 года Майк провел выставочный поединок с другим легендарным боксером Роем Джонсом, судьи зафиксировали ничью. Ранее Тайсон спрогнозировал исход боксерского поединка между бывшим бойцом UFC Тайроном Вудли и блогером Джейком Полом.

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