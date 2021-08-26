Красный Крест собирает пожертвования в помощь афганскому народу

Международный комитет Красного Креста будет продолжать оказывать помощь Афганистану независимо от конфликта. На территории работают около 1800 сотрудников и волонтеров Красного Креста.

«В настоящее время в Кабуле нет боевых действий. Однако огромная потребность в гуманитарной помощи возникла из-за нескольких недель боев в таких городах, как Кандагар, Герат и Лашкар-Гах. Тысячи получили ранения, а дома, больницы и инфраструктура были повреждены или разрушены», - сказал глава афганской делегации Красного Креста Элои Филлион.

Ситуация в Афганистане осложняется засухой, парализовавшей производство продуктов питания по всей стране. Убивают скот, а семьи остаются без еды. Около 11 миллионов человек серьезно недоедают.

«Афганский народ не должен пострадать от политических изменений. Поддержка международного сообщества необходима для обеспечения жизненно важных услуг, таких как здравоохранение, и предотвращения серьезного гуманитарного кризиса. Мы призываем всех внести свой вклад в уменьшение страданий афганских семей», - сказала директор Азиатского региона Красного Креста Кристин Чиполла.