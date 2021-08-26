Парламентская фракция оппозиционной в Рийгикогу Социал-демократической партии приняла решение, что на выборах президента, которые пройдут 30 августа в парламенте, каждый депутат партии будет голосовать в соответствии со своими собственными предпочтениями.

В среду партия "Отечество" сообщила, что не будет выставлять кандидатуру Алара Кариса на выборах президента и тоже предоставит депутатам право самим выбирать, за кого голосовать.