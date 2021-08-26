В пятницу ожидается до 19 градусов тепла
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди.
Ветер восточный и северо-восточный, 5-12, на побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха 10-15 градусов тепла.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12, на побережье порывами 15, на северном побережье 18 м/сек. Температура воздуха 15-19 градусов тепла.