Под предлогом вируса в интернет-банке мошенники выманили у жителя Эстонии более 4000 евро

В среду, 25 августа пришло сообщение, что 12 августа 57-летнему мужчине позвонил якобы ИТ-специалист Swedbank, который сказал, что в его интернет-банке зафиксировали вирус. Чтобы удалить его, мужчине предложили войти в интернет-банк, а затем загрузить программу AeroAdmin, с помощью которой был получен контроль над компьютером мужчины.

После чего человеку сказали, что он не должен находиться за компьютером, если у него есть другие дела. Мужчина отошел от компьютера, а когда на мгновение вернулся, увидел, что с его счета сделан перевод на счет в другом банке.

Кроме того, человека успели зарегистрировать в качестве клиента того банка, куда были отправлены деньги. В это же время был осуществлен один перевод на сумму 3 800 евро, а другой - на 400 евро. Затем ему позвонили из другого банка и спросили, хочет ли мужчина присоединиться к этому банку, потому что банк получил от него заявку, хотя человек ничего подобного не делал. Ущерб от мошенничества составил 4200 евро.