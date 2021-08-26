Под предлогом вируса в интернет-банке мошенники выманили у жителя Эстонии более 4000 евро
Пыхьяская префектура в среду получила два новых заявления о мошенничестве.
Пыхьяская префектура в среду получила два новых заявления о мошенничестве.
В среду, 25 августа пришло сообщение, что 12 августа 57-летнему мужчине позвонил якобы ИТ-специалист Swedbank, который сказал, что в его интернет-банке зафиксировали вирус. Чтобы удалить его, мужчине предложили войти в интернет-банк, а затем загрузить программу AeroAdmin, с помощью которой был получен контроль над компьютером мужчины.
После чего человеку сказали, что он не должен находиться за компьютером, если у него есть другие дела. Мужчина отошел от компьютера, а когда на мгновение вернулся, увидел, что с его счета сделан перевод на счет в другом банке.
Кроме того, человека успели зарегистрировать в качестве клиента того банка, куда были отправлены деньги. В это же время был осуществлен один перевод на сумму 3 800 евро, а другой - на 400 евро. Затем ему позвонили из другого банка и спросили, хочет ли мужчина присоединиться к этому банку, потому что банк получил от него заявку, хотя человек ничего подобного не делал. Ущерб от мошенничества составил 4200 евро.
Также в среду, 25 августа полиции сообщили, что 16 августа мошенники позвонили 34-летнему мужчине и сообщили, что он долгое время не использовал свой кошелек с криптовалютой, а туда поступили деньги, которые либо нужно снять и закрыть счет, либо инвестировать. Чтобы снять деньги, нужно было перевести на кошелек 4000 евро. Поскольку у мужчины не было таких денег, ему предложили взять заем у Esto, который является их партнером. Мужчина предоставил людям доступ к своему компьютеру через программу AnyDesk и подтвердил заключение договора и переводы ПИН-кодами Smart-ID. 19 августа мужчине позвонили снова и сказали, что для вывода денег нужно перевести еще 3000 евро. Общий ущерб от мошенничества составил 7000 евро.