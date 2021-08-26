Департамент: в Эстонии умер всего один привитый пациент, причиной смерти которого значится Covid-19
Сегодня в соцсетях распространяется пост о том, будто в Эстонии от Covid-19 умерли 53 вакцинированных пациента. Речь идет о предварительных данных, полученных на основании извещений о смерти, которые нуждаются в уточнении и дополнительной проверке. Согласно информации, доступной Департаменту здоровья, в Эстонии умер один вакцинированный пациент, в случае которого непосредственной причиной смерти стал Covid-19.