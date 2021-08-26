Проявившие себя на титульных соревнованиях молодые эстонские легкоатлеты получат премии

Завоевавшие серебряные медали на прошедшем в Кении юниорском чемпионате мира Пиппи Лотта Энок (семиборье) и Анна Мария Милленд (бег с барьерами) получат по 3000 евро, а их тренерам выплатят по 1500 евро.

По 1000 евро получат выигравшие бронзовые медали на прошедшем в Таллинне чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет Виктор Морозов (тройной прыжок) и Элизабет Пихела (прыжки в высоту). Их наставникам выплатят по 500 евро.