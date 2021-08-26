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Проявившие себя на титульных соревнованиях молодые эстонские легкоатлеты получат премии

Пиппи Лотта Энок. ФОТО: Fotod: Gert Tali

Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) намерен премировать молодых легкоатлетов, которые проявили себя на недавних международных стартах, пишет Rus.ERR.

Завоевавшие серебряные медали на прошедшем в Кении юниорском чемпионате мира Пиппи Лотта Энок (семиборье) и Анна Мария Милленд (бег с барьерами) получат по 3000 евро, а их тренерам выплатят по 1500 евро.

По 1000 евро получат выигравшие бронзовые медали на прошедшем в Таллинне чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет Виктор Морозов (тройной прыжок) и Элизабет Пихела (прыжки в высоту). Их наставникам выплатят по 500 евро.

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