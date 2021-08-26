Проявившие себя на титульных соревнованиях молодые эстонские легкоатлеты получат премии
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) намерен премировать молодых легкоатлетов, которые проявили себя на недавних международных стартах, пишет Rus.ERR.
Эстонский олимпийский комитет (ЭОК) намерен премировать молодых легкоатлетов, которые проявили себя на недавних международных стартах, пишет Rus.ERR.
Завоевавшие серебряные медали на прошедшем в Кении юниорском чемпионате мира Пиппи Лотта Энок (семиборье) и Анна Мария Милленд (бег с барьерами) получат по 3000 евро, а их тренерам выплатят по 1500 евро.
По 1000 евро получат выигравшие бронзовые медали на прошедшем в Таллинне чемпионате Европы по легкой атлетике среди спортсменов не старше 20 лет Виктор Морозов (тройной прыжок) и Элизабет Пихела (прыжки в высоту). Их наставникам выплатят по 500 евро.