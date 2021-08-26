Самолет швейцарских ВВС нарушил воздушную границу Эстонии
Швейцарский самолет в среду нарушил воздушную границу Эстонии, МИД считает случившееся достойным сожаления.
Швейцарский самолет в среду нарушил воздушную границу Эстонии, МИД считает случившееся достойным сожаления.
В четверг Министерство иностранных дел Эстонии виртуально направило посольству Швейцарии ноту с выражением протеста против произошедшего в среду нарушения эстонской воздушной границы, сообщила в четверг пресс-служба МИД Эстонии.
С точки зрения Эстонии, произошел достойный сожаления инцидент.