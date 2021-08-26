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Самолет швейцарских ВВС нарушил воздушную границу Эстонии

Швейцарский флаг. ФОТО: Caro / Sorge

Швейцарский самолет в среду нарушил воздушную границу Эстонии, МИД считает случившееся достойным сожаления.

В четверг Министерство иностранных дел Эстонии виртуально направило посольству Швейцарии ноту с выражением протеста против произошедшего в среду нарушения эстонской воздушной границы, сообщила в четверг пресс-служба МИД Эстонии.

С точки зрения Эстонии, произошел достойный сожаления инцидент.

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