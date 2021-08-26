Просто гениально! Старое зернохранилище превратилось в дом мечты

Когда Кристоф Кайзер заметил выставленное на продажу зернохранилище 1950-х годов, он решил, что его проблемы со складским помещением закончились. Но кто бы мог подумать, что быстрый поиск в Google похожих проектов изменит его планы, и вместо склада появится потрясающий небольшой домик.

Поскольку площадь зернохранилища всего 32 м2, для Кристофа, имеющего опыт работы в сфере дизайна интерьеров жилых и коммерческих помещений, было важно использовать пространство как можно более эффективно. Мебель спроектирована с учетом формы дома, полки как бы обтекают стену, а пространство экономится, например, за счет винтовой лестницы. Кроме того, в доме появилась очень эффектная изогнутая раздвижная дверь.

Большую часть дома Кристоф построил своими руками, и на это у него ушло 18 месяцев. Стоит отметить, что, хотя дом и небольшой, его обустройство обошлось почти в 100 тысяч долларов.

Дом из зернохранилища Кристофа вызвал у людей во всем мире желание иметь такой дом. Сейчас его компания разрабатывает сборный дом из зернохранилища, который он надеется вывести на рынок в не столь отдаленном будущем.