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Министерство здравоохранения Японии сообщило об обнаружении посторонних веществ в 390 дозах вакцины Moderna из партии в 560 000 ампул, недавно доставленных в страну.

Компания Moderna временно запретила использование всех трех партий, выпущенных на одном предприятии и проданных в Японию, общим количеством 1,63 млн доз. Местный дистрибьютор вакцины Takeda Pharmaceutical назвал это "избытком осторожности".

По мнению японской стороны, загрязнение произошло на фармацевтическом заводе в Испании, где изготавливалась вакцина.

О каких посторонних веществах идет речь, не сообщается. Известно лишь, что это некие молекулярные частицы.

Загрязненные дозы были найдены в семи прививочных центрах.

Минздрав Японии опубликовал номера партий, чтобы люди, успевшие получить вакцину, были информированы о потенциальной угрозе их здоровью.

Компания Moderna заявила, что "на данный момент проблем с безопасностью и эффективностью [вакцины] не выявлено", и обещала продолжить расследование совестно с фирмой Takeda Pharmaceutical и японским государственным регулятором.

Япония борется с новой волной Covid-19. 25 августа действие режима чрезвычайной ситуации было распространено еще на восемь префектур. Ограничительные меры теперь действуют на территории, где проживает около 80% населения.

Ранее в Японии применялись вакцины Pfizer и AstraZeneca. Moderna стала использоваться наряду с ними лишь в мае этого года.