Картина дня: пенсионные выплаты, новые ограничения и отсоединение от российской электросети

Пресс-конференция 〉 Министр Кийк: маска нужна не для того, чтобы порадовать премьер-министра. Это вопрос личной безопасности

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

Руководитель Союза торговцев: магазины не будут проверять ношение масок

Исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл сказала, что правительство своим распоряжением не делегировало магазинам право проверять ношение масок, этим должен заниматься Департамент здоровья, при необходимости привлекая полицию. Читать далее...

Премьер-министры подтвердили отсоединение от российской электросети

Наверное, каждый, кто хоть раз летом ехал из Таллинна на Сааремаа, видел электрическую мачту «Сооребане» в Ристи, на границе Ляэне и Харьюского уездов. Авторы 45-метровой и почти 39-тонной мачты из нержавеющей стали Силле Пихлак и Сийм Туксам получили много похвал за свою работу. Это одна из 972 мачт, на которых держится новая высоковольтная линия Эстонии и Латвии. Читать далее...

Пенсионные выплаты: на что рассчитывать, как быть за границей и что нужно знать должникам

До 1 сентября остались считанные дни. Тысячи жителей Эстонии с замиранием сердца ждут первого месяца осени, чтобы поскорее увидеть на своих банковских счетах накопленные во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...

C четверга вступают в силу новые коронавирусные ограничения

Правительство одобрило распоряжение, в соответствии с которым с четверга, 26 августа, вступит в силу обязанность носить маску в тех публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки. Читать далее...

Департамент: в Эстонии умер всего один привитый пациент, причиной смерти которого значится Covid-19

Сегодня в соцсетях распространяется пост о том, будто в Эстонии от Covid-19 умерли 53 вакцинированных пациента. Речь идет о предварительных данных, полученных на основании извещений о смерти, которые нуждаются в уточнении и дополнительной проверке. Согласно информации, доступной Департаменту здоровья, в Эстонии умер один вакцинированный пациент, в случае которого непосредственной причиной смерти стал Covid-19. Читать далее...

Судьба кандидата в президенты Кариса стала еще более непредсказуемой

Несмотря на то, что вчера Алар Карис получил официальный статус кандидата на пост президента, его шансы стать главой в государства в будущий понедельник теперь вызывают еще больше вопросов. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 405 зараженных, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4961 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 405, то есть 8,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Интервью 〉 Родители: в прошлом коронавирусном учебном году дети получали некачественное обучение

Скоро начнется новый учебный год, несмотря на то, что Министерство образования выдало школам инструкции, как поступать в новой коронавирусной ситуации, в воздухе повисло много вопросов и страхов, взращенных в родителях и детях во время метаний между удаленным и контактным обучением прошлого учебного года. Читать далее...

Самолет швейцарских ВВС нарушил воздушную границу Эстонии

Швейцарский самолет в среду нарушил воздушную границу Эстонии, МИД считает случившееся достойным сожаления. Читать далее...

Одноклассники коронапозитивного ученика не обязательно должны оставаться дома

В начинающемся на следующей неделе новом учебном году общеобразовательным школам вновь придется считаться с ограничениями. При этом вице-мэр Тарту Михкель Леэс обращает внимание на инструкции, которые предусматривают разные правила для вакцинированных и невакцинированных людей. Читать далее...

В Центральной и Северной Эстонии настоящая грибная лихорадка