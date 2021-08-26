Картина дня: пенсионные выплаты, новые ограничения и отсоединение от российской электросети
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 августа.
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...
Исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл сказала, что правительство своим распоряжением не делегировало магазинам право проверять ношение масок, этим должен заниматься Департамент здоровья, при необходимости привлекая полицию. Читать далее...
Наверное, каждый, кто хоть раз летом ехал из Таллинна на Сааремаа, видел электрическую мачту «Сооребане» в Ристи, на границе Ляэне и Харьюского уездов. Авторы 45-метровой и почти 39-тонной мачты из нержавеющей стали Силле Пихлак и Сийм Туксам получили много похвал за свою работу. Это одна из 972 мачт, на которых держится новая высоковольтная линия Эстонии и Латвии. Читать далее...
До 1 сентября остались считанные дни. Тысячи жителей Эстонии с замиранием сердца ждут первого месяца осени, чтобы поскорее увидеть на своих банковских счетах накопленные во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...
Правительство одобрило распоряжение, в соответствии с которым с четверга, 26 августа, вступит в силу обязанность носить маску в тех публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки. Читать далее...
Сегодня в соцсетях распространяется пост о том, будто в Эстонии от Covid-19 умерли 53 вакцинированных пациента. Речь идет о предварительных данных, полученных на основании извещений о смерти, которые нуждаются в уточнении и дополнительной проверке. Согласно информации, доступной Департаменту здоровья, в Эстонии умер один вакцинированный пациент, в случае которого непосредственной причиной смерти стал Covid-19. Читать далее...
Несмотря на то, что вчера Алар Карис получил официальный статус кандидата на пост президента, его шансы стать главой в государства в будущий понедельник теперь вызывают еще больше вопросов. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4961 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 405, то есть 8,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Скоро начнется новый учебный год, несмотря на то, что Министерство образования выдало школам инструкции, как поступать в новой коронавирусной ситуации, в воздухе повисло много вопросов и страхов, взращенных в родителях и детях во время метаний между удаленным и контактным обучением прошлого учебного года. Читать далее...
Швейцарский самолет в среду нарушил воздушную границу Эстонии, МИД считает случившееся достойным сожаления. Читать далее...
В начинающемся на следующей неделе новом учебном году общеобразовательным школам вновь придется считаться с ограничениями. При этом вице-мэр Тарту Михкель Леэс обращает внимание на инструкции, которые предусматривают разные правила для вакцинированных и невакцинированных людей. Читать далее...
Разверзшиеся после засушливого лета небесные хляби и прошедший дождь даже скептиков сделал оптимистичнее в плане грибов. И прежде всего, в Центральной и Северной Эстонии, где люди собирают грибы корзинами. Читать далее...