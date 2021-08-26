Картина дня: первый день новых ограничений, избрание мэра Нарвы и теракт в Кабуле

C четверга вступают в силу новые коронавирусные ограничения

Правительство одобрило распоряжение, в соответствии с которым с четверга, 26 августа, вступит в силу обязанность носить маску в тех публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки. Читать далее...

Мэром Нарвы стал Антс Лийметс

В четверг 26 августа Нарвское городское собрание выбрало нового мэра города. На эту должность претендовал единственный кандидат - Антс Лийметс. Он будет руководить городом до появления нового городского собрания в результате муниципальных выборов 17 октября. После них депутаты будут выбирать мэра города уже "на постоянную работу". Читать далее...

БЛОГ 〉 Теракт возле аэропорта Кабула: есть погибшие, пострадали минимум 52 человека

Вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погремел взрыв. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кёрби. Читать далее...

По меньшей мере 60 человек погибли при взрывах у аэропорта Кабула. Что известно

Возле кабульского аэропорта, где собрались тысячи бегущих из страны афганцев, в четверг прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 60 человек погибли и около 140 ранены. Среди погибших - несколько американских морпехов. Ответственность взяли на себя радикальные исламисты. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Министр Кийк: маска нужна не для того, чтобы порадовать премьер-министра. Это вопрос личной безопасности

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

Руководитель Союза торговцев: магазины не будут проверять ношение масок

Исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл сказала, что правительство своим распоряжением не делегировало магазинам право проверять ношение масок, этим должен заниматься Департамент здоровья, при необходимости привлекая полицию. Читать далее...

Премьер-министры подтвердили отсоединение от российской электросети

Наверное, каждый, кто хоть раз летом ехал из Таллинна на Сааремаа, видел электрическую мачту «Сооребане» в Ристи, на границе Ляэне и Харьюского уездов. Авторы 45-метровой и почти 39-тонной мачты из нержавеющей стали Силле Пихлак и Сийм Туксам получили много похвал за свою работу. Это одна из 972 мачт, на которых держится новая высоковольтная линия Эстонии и Латвии. Читать далее...

Пенсионные выплаты: на что рассчитывать, как быть за границей и что нужно знать должникам

До 1 сентября остались считанные дни. Тысячи жителей Эстонии с замиранием сердца ждут первого месяца осени, чтобы поскорее увидеть на своих банковских счетах накопленные во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...

Департамент: в Эстонии умер всего один привитый пациент, причиной смерти которого значится Covid-19