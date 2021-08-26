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  • Картина дня: первый день новых ограничений, избрание мэра Нарвы и теракт в Кабуле

Картина дня: первый день новых ограничений, избрание мэра Нарвы и теракт в Кабуле

Вблизи аэропорта Кабула прогремел взрыв. ФОТО: Wali Sabawoon

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 августа.

C четверга вступают в силу новые коронавирусные ограничения

Правительство одобрило распоряжение, в соответствии с которым с четверга, 26 августа, вступит в силу обязанность носить маску в тех публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки. Читать далее...

Мэром Нарвы стал Антс Лийметс

В четверг 26 августа Нарвское городское собрание выбрало нового мэра города. На эту должность претендовал единственный кандидат - Антс Лийметс. Он будет руководить городом до появления нового городского собрания в результате муниципальных выборов 17 октября. После них депутаты будут выбирать мэра города уже "на постоянную работу". Читать далее...

БЛОГ 〉 Теракт возле аэропорта Кабула: есть погибшие, пострадали минимум 52 человека

Вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погремел взрыв. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кёрби. Читать далее...

По меньшей мере 60 человек погибли при взрывах у аэропорта Кабула. Что известно

Возле кабульского аэропорта, где собрались тысячи бегущих из страны афганцев, в четверг прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 60 человек погибли и около 140 ранены. Среди погибших - несколько американских морпехов. Ответственность взяли на себя радикальные исламисты. Читать далее...

Пресс-конференция 〉 Министр Кийк: маска нужна не для того, чтобы порадовать премьер-министра. Это вопрос личной безопасности

Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...

Руководитель Союза торговцев: магазины не будут проверять ношение масок

Исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл сказала, что правительство своим распоряжением не делегировало магазинам право проверять ношение масок, этим должен заниматься Департамент здоровья, при необходимости привлекая полицию. Читать далее...

Премьер-министры подтвердили отсоединение от российской электросети

Наверное, каждый, кто хоть раз летом ехал из Таллинна на Сааремаа, видел электрическую мачту «Сооребане» в Ристи, на границе Ляэне и Харьюского уездов. Авторы 45-метровой и почти 39-тонной мачты из нержавеющей стали Силле Пихлак и Сийм Туксам получили много похвал за свою работу. Это одна из 972 мачт, на которых держится новая высоковольтная линия Эстонии и Латвии. Читать далее...

Пенсионные выплаты: на что рассчитывать, как быть за границей и что нужно знать должникам

До 1 сентября остались считанные дни. Тысячи жителей Эстонии с замиранием сердца ждут первого месяца осени, чтобы поскорее увидеть на своих банковских счетах накопленные во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...

Департамент: в Эстонии умер всего один привитый пациент, причиной смерти которого значится Covid-19

Сегодня в соцсетях распространяется пост о том, будто в Эстонии от Covid-19 умерли 53 вакцинированных пациента. Речь идет о предварительных данных, полученных на основании извещений о смерти, которые нуждаются в уточнении и дополнительной проверке. Согласно информации, доступной Департаменту здоровья, в Эстонии умер один вакцинированный пациент, в случае которого непосредственной причиной смерти стал Covid-19. Читать далее...

Судьба кандидата в президенты Кариса стала еще более непредсказуемой

Несмотря на то, что вчера Алар Карис получил официальный статус кандидата на пост президента, его шансы стать главой в государства в будущий понедельник теперь вызывают еще больше вопросов. Читать далее...

В Эстонии прибавилось 405 зараженных, один человек скончался

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4961 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 405, то есть 8,2% от общего количества тестов. Читать далее...

Интервью 〉 Родители: в прошлом коронавирусном учебном году дети получали некачественное обучение

Скоро начнется новый учебный год, несмотря на то, что Министерство образования выдало школам инструкции, как поступать в новой коронавирусной ситуации, в воздухе повисло много вопросов и страхов, взращенных в родителях и детях во время метаний между удаленным и контактным обучением прошлого учебного года. Читать далее...

Самолет швейцарских ВВС нарушил воздушную границу Эстонии

Швейцарский самолет в среду нарушил воздушную границу Эстонии, МИД считает случившееся достойным сожаления. Читать далее...

Одноклассники коронапозитивного ученика не обязательно должны оставаться дома

В начинающемся на следующей неделе новом учебном году общеобразовательным школам вновь придется считаться с ограничениями. При этом вице-мэр Тарту Михкель Леэс обращает внимание на инструкции, которые предусматривают разные правила для вакцинированных и невакцинированных людей. Читать далее...

В Центральной и Северной Эстонии настоящая грибная лихорадка

Разверзшиеся после засушливого лета небесные хляби и прошедший дождь даже скептиков сделал оптимистичнее в плане грибов. И прежде всего, в Центральной и Северной Эстонии, где люди собирают грибы корзинами. Читать далее...

Ночь президента Кальюлайд в японском отеле во время Олимпиады стоила 750 евро

В начале августа, перед окончанием летних Олимпийских игр в Токио, президент Керсти Кальюлайд, совершая один из своих последних рабочих визитов в Японию, ночевала в отеле Imperial в Токио, где ее номер стоил 750 евро за ночь. В итоге пятидневное проживание президента и членов ее канцелярии обошлось народу Эстонии в крупную сумму. Читать далее...

Парикмахеры в замешательстве: маска обязательна или нет?

Нынешнее обязательное ношение масок не делает исключений ни для кого, но самое главное, чтобы маски носили в бесконтрольных местах массового скопления народа. Между тем, непонятной ситуация с масками оказалась для работников индустрии красоты: когда нужно, а когда нет? Или нужно спрашивать ковидную справку? Возникла ситуация, при которой каждый салон понимает ограничения по-своему. Читать далее...

Выяснилось, куда ушли исчезнувшие на границе Латвии мигранты

Находившаяся у границы Латвии группа мигрантов, об исчезновении которой в интервью передаче "Кто вам платит?" портала RUS TVNET заявил представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" Эгил Грасманис, вернулась в Беларусь, сообщили агентству LETA в МВД Латвии. Читать далее...

Один из организаторов новой «Балтийской цепи», согласно подозрению, украл у государства 100 000 евро

Рудольф Бреманис, латвийский организатор мероприятия-подражателя «Балтийской цепи», в настоящее время является в Латвии фигурантом уголовного дела, поскольку он, пока был дипломатом, украл у государства 100 000 евро. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 На шоссе Таллинн-Тарту опрокинулся грузовик, движение сильно нарушено

Сегодня в 20 часов в Центр тревоги сообщили, что на 63-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария, в ходе которой грузовик Man врезался в дорожное ограждение и опрокинулся на бок. Читать далее...

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