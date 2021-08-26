Картина дня: первый день новых ограничений, избрание мэра Нарвы и теракт в Кабуле
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 августа.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 26 августа.
Правительство одобрило распоряжение, в соответствии с которым с четверга, 26 августа, вступит в силу обязанность носить маску в тех публичных помещениях, где не проверяются COVID-справки. Читать далее...
В четверг 26 августа Нарвское городское собрание выбрало нового мэра города. На эту должность претендовал единственный кандидат - Антс Лийметс. Он будет руководить городом до появления нового городского собрания в результате муниципальных выборов 17 октября. После них депутаты будут выбирать мэра города уже "на постоянную работу". Читать далее...
Вблизи аэропорта Кабула в четверг, 26 августа, погремел взрыв. Эту информацию подтвердил представитель Пентагона Джон Кёрби. Читать далее...
Возле кабульского аэропорта, где собрались тысячи бегущих из страны афганцев, в четверг прогремели два мощных взрыва. По меньшей мере 60 человек погибли и около 140 ранены. Среди погибших - несколько американских морпехов. Ответственность взяли на себя радикальные исламисты. Читать далее...
Сегодня прошла пресс-конференция, в которой приняли участие премьер-министр Кая Каллас, министр здравоохранения и труда Танель Кийк, министр предпринимательства и инфотехнологий Андрес Сутть и министр иностранных дел Эва-Мария Лийметс. Читать далее...
Исполнительный директор Союза торговцев Неле Пейл сказала, что правительство своим распоряжением не делегировало магазинам право проверять ношение масок, этим должен заниматься Департамент здоровья, при необходимости привлекая полицию. Читать далее...
Наверное, каждый, кто хоть раз летом ехал из Таллинна на Сааремаа, видел электрическую мачту «Сооребане» в Ристи, на границе Ляэне и Харьюского уездов. Авторы 45-метровой и почти 39-тонной мачты из нержавеющей стали Силле Пихлак и Сийм Туксам получили много похвал за свою работу. Это одна из 972 мачт, на которых держится новая высоковольтная линия Эстонии и Латвии. Читать далее...
До 1 сентября остались считанные дни. Тысячи жителей Эстонии с замиранием сердца ждут первого месяца осени, чтобы поскорее увидеть на своих банковских счетах накопленные во второй пенсионной ступени деньги. Читать далее...
Сегодня в соцсетях распространяется пост о том, будто в Эстонии от Covid-19 умерли 53 вакцинированных пациента. Речь идет о предварительных данных, полученных на основании извещений о смерти, которые нуждаются в уточнении и дополнительной проверке. Согласно информации, доступной Департаменту здоровья, в Эстонии умер один вакцинированный пациент, в случае которого непосредственной причиной смерти стал Covid-19. Читать далее...
Несмотря на то, что вчера Алар Карис получил официальный статус кандидата на пост президента, его шансы стать главой в государства в будущий понедельник теперь вызывают еще больше вопросов. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 4961 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 405, то есть 8,2% от общего количества тестов. Читать далее...
Скоро начнется новый учебный год, несмотря на то, что Министерство образования выдало школам инструкции, как поступать в новой коронавирусной ситуации, в воздухе повисло много вопросов и страхов, взращенных в родителях и детях во время метаний между удаленным и контактным обучением прошлого учебного года. Читать далее...
Швейцарский самолет в среду нарушил воздушную границу Эстонии, МИД считает случившееся достойным сожаления. Читать далее...
В начинающемся на следующей неделе новом учебном году общеобразовательным школам вновь придется считаться с ограничениями. При этом вице-мэр Тарту Михкель Леэс обращает внимание на инструкции, которые предусматривают разные правила для вакцинированных и невакцинированных людей. Читать далее...
Разверзшиеся после засушливого лета небесные хляби и прошедший дождь даже скептиков сделал оптимистичнее в плане грибов. И прежде всего, в Центральной и Северной Эстонии, где люди собирают грибы корзинами. Читать далее...
В начале августа, перед окончанием летних Олимпийских игр в Токио, президент Керсти Кальюлайд, совершая один из своих последних рабочих визитов в Японию, ночевала в отеле Imperial в Токио, где ее номер стоил 750 евро за ночь. В итоге пятидневное проживание президента и членов ее канцелярии обошлось народу Эстонии в крупную сумму. Читать далее...
Нынешнее обязательное ношение масок не делает исключений ни для кого, но самое главное, чтобы маски носили в бесконтрольных местах массового скопления народа. Между тем, непонятной ситуация с масками оказалась для работников индустрии красоты: когда нужно, а когда нет? Или нужно спрашивать ковидную справку? Возникла ситуация, при которой каждый салон понимает ограничения по-своему. Читать далее...
Находившаяся у границы Латвии группа мигрантов, об исчезновении которой в интервью передаче "Кто вам платит?" портала RUS TVNET заявил представитель движения добровольной помощи "Я хочу помочь беженцам" Эгил Грасманис, вернулась в Беларусь, сообщили агентству LETA в МВД Латвии. Читать далее...
Рудольф Бреманис, латвийский организатор мероприятия-подражателя «Балтийской цепи», в настоящее время является в Латвии фигурантом уголовного дела, поскольку он, пока был дипломатом, украл у государства 100 000 евро. Читать далее...
Сегодня в 20 часов в Центр тревоги сообщили, что на 63-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа произошла авария, в ходе которой грузовик Man врезался в дорожное ограждение и опрокинулся на бок. Читать далее...